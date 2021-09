Bijna 40 procent van scholen heeft ‘beperkt zicht’ op luchtkwaliteit in peiling

Ramen en deuren zullen vandaag massaal opengezet worden om klaslokalen zo goed mogelijk te ventileren. Maar in slecht verluchte ruimtes is er méér nodig dan dat. Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) heeft zijn hoop gevestigd op de preventieadviseur: die moet een risicoanalyse maken in elke klas om te zien of de luchtkwaliteit wel aan de juiste normen voldoet. Zo niet, dan moet er verplicht een CO 2 -meter gehangen worden of moeten leerlingen toch verplicht een mondmasker dragen.

Maar niet elke school beschikt over die de nodige tijd, ruimte en middelen, zo blijkt uit een rondvraag die de CD&V’ers organiseerden bij 220 Vlaamse scholen. Bijna 40 procent van de scholen geeft toe slechts een ‘beperkt’ zicht te hebben op de luchtkwaliteit in de klaslokalen. Meer dan 20 procent van de bevraagde scholen liet zelfs geen risicoanalyse uitvoeren voor ieder klaslokaal. “Er moet dringend meer ondersteuning komen om de luchtkwaliteit te meten. Heel wat directies geven aan gewoon overdonderd te zijn door de planlast”, meent Loes Vandromme.

Iets meer dan de helft van de scholen (53,7 procent) zegt genoeg te weten hoe ze de luchtkwaliteit in het oog moeten houden, maar meer dan een derde vindt dat er toch nog extra inspanning – via een opleiding of een brochure – mag gebeuren. “Het is bovendien frappant dat er in het nieuwe Masterplan Scholenbouw van de Vlaamse regering niets over ventilatie vermeld staat”, vindt Brouns.

Opvallend is dat de preventieadviseur in slechts 45 procent van de scholen de luchtkwaliteit opvolgt. Nochtans heeft minister Weyts die verantwoordelijkheid grotendeels in zijn of haar handen gelegd. “Preventieadviseurs zijn cruciaal om in scholen een beleid rond veiligheid en preventie uit te bouwen, maar ze moeten in ruil wel een mandaatvergoeding krijgen”, vindt CD&V.