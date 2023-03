‘Bijna 3 jaar later voel ik nog altijd kriebels’: voor hen is de pensioenleeftijd niet het sein om te stoppen met werken

Eind dit jaar stopt Marc Leemans (ACV) op 62-jarige leeftijd met werken. Dat hij op brugpensioen gaat, kwam hem op felle kritiek te staan. Deze vier mensen gingen op die leeftijd nog een andere uitdaging aan of werkten langer door.

Jan Van der Cruysse (62), sinds kort woordvoerder van minister Van Quickenborne

“Ik zei tegen mijn echtgenote dat ik voorgoed spijt zou hebben mocht ik hier niet op ingaan. Ze stond achter me in deze beslissing.”

Zelfs voor een ervaren rot als Jan Van der Cruysse (62), die twintig jaar woordvoerder van Brussels Airport was, is diezelfde job in het team van een minister zowat het hoogst bereikbare. Dus waagde hij in januari de sprong.

Dat was nochtans geen evidente keuze. Woordvoerder zijn van een minister is pittig. “En vanaf je zestigste is het niet zo evident meer om tot de kleine uurtjes door te werken. (lacht) Ook je geheugen gaat er met de leeftijd niet op vooruit”, zegt hij.

Tegenover zijn leeftijd staat dat Van der Cruysse veel ervaring met zich meebrengt. “Dat geluk heb ik in mijn vakgebied. Ik besef dat dat niet voor elke job zo is.” Lange tijd merkte hij de interesse naar die ervaring. Toen hij woordvoerder van Brussels Airport was, kreeg hij met vaste regelmaat telefoon met een jobaanbieding. “Tot ik 50 jaar werd. Dan stopte dat van de ene dag op de andere. Misschien word je dan uit een databank geschrapt? Ik weet het niet. Gek genoeg: sinds corona, op mijn zestigste, keerde de interesse terug.”

Ironisch genoeg was Van der Cruysse in 2020 al vier vijfde gaan werken. “Het gaf de tijd om af en toe eens op adem te komen. Als je een kantoorjob hebt zoals ik, dan houd je het zo normaal wel uit tot aan je pensioenleeftijd. Dat is niet iedereen gegeven: fysiek werk verrichten is iets anders natuurlijk. Maar gebruik dan bijvoorbeeld je ervaring om jonge mensen op te leiden.”

Jan Van der Cruysse: 'Vanaf mijn 50ste vielen jobaanbiedingen stil.’ Beeld Wouter Maeckelberghe Photo

An Brouckmans (64), blijft doorwerken als freelancer in de media

“Vanaf de eerste dag voelde ik meteen: ‘Een redactie in de vrouwenmedia, dat is mijn biotoop. Hier ga ik gedijen.’” Die dag ligt intussen bijna veertig jaar achter haar, maar het gevoel is nooit weggegaan bij An Brouckmans (64).

Begon ze in 1985 nog als eindredacteur bij het toen vijfjarige magazine Flair, dan zwaaide Brouckmans eind vorige maand af als hoofdredacteur van Feeling. Ze doet er nog de overdracht, leidt de laatste nummers die ze in elkaar stak in goede banen en mag dan met pensioen vanaf april.

Niet dat ze het van plan is. “Ik heb zopas mijn eigen bedrijf opgericht”, zegt ze met de nodige trots in haar stem. “Ik blijf aan de slag als freelancer: concepten opzetten, coördineren, coachen, blijven schrijven - eigenlijk wil ik alles blijven doen dat ik nu al doe.”

Stoppen met werken, daar ziet ze naar eigen zeggen het nut niet van in. “Dat cijfer van 65 jaar, dat verandert mij als mens niet. En ik doe gewoon ongelooflijk graag wat ik nu doe. Daarom dat ik ook altijd zeg: geef mensen inspraak bij het einde van hun loopbaan. De ene wil vroeger stoppen - als je een zware job hebt gehad en fysiek of mentaal niet meer kan, is dat heel begrijpelijk – maar de andere wil heel graag blijven werken. Joe Biden is toch ook 80 jaar? Laat mensen kiezen, de arbeidsmarkt schreeuwt om ervaren krachten.”

“Hoe mijn omgeving reageerde op het nieuws dat ik niet met pensioen zou gaan? (lacht) Ze hadden het al gedacht. ‘Ik zie jou niet stilzitten’, hoorde ik voortdurend. Werken of niet werken: dat loopt voor mij ook allemaal in elkaar over. Als ik in de stad rondloop, naar een film kijk, met vrienden babbel: eigenlijk is mijn werk dan continu aanwezig. Die zaken bevruchten elkaar. Ik zie dan ook niet in waarom ik ermee zou moeten stoppen.”

An Brouckmans: 'De arbeidsmarkt schreeuwt om ervaren krachten.’ Beeld Wouter Maeckelberghe Photo

Erwin De Deyn (69), tot zijn 67 vakbondsvoorzitter, ook nu nog aan de slag in de sector

“Of ik mijn werk mis? Bijna drie jaar na mijn pensioen voel ik de kriebels nog altijd.” Erwin De Deyn was dertien jaar lang voorzitter van de socialistische Bond van Bedienden, Technici en Kaderleden (BBTK). Zijn oude job blijft hem boeien. Hij volgt het sociaal-economische nieuws nog op, zetelt in een Europees orgaan dat raad geeft over mutaties in de industrie (CCMI), schrijft columns voor een HR-blad en geeft presentaties.

De Deyn heeft dan ook altijd voldoening uit zijn werk gehaald. Zo zeer dat hij doorwerkte tot hij bijna 67 jaar was, twee jaar langer dan de pensioengerechtigde leeftijd dus. “Waarom? Omdat ik me nog altijd goed voelde in wat ik deed en dat dit geapprecieerd werd door de mensen rondom mij.”

Wat ook meespeelde, was dat De Deyn op zijn 65ste bijna in de helft zat van een vierjarige termijn als voorzitter en liever verder deed. “In november van 2019 was er opnieuw een vierjarig congres om een nieuwe voorzitter te kiezen. Had ik me dan weer kandidaat gesteld, was dat meteen voor vier extra jaar. Op de leeftijd van bijna 67 jaar leek het mij een logisch moment om te stoppen, ook omdat de opvolging klaarstond.”

Hoewel vakbondsvoorzitter geen simpele job is - De Deyn spreekt zelf van zeven dagen op zeven werken, van ’s ochtends tot ’s avonds - speelde de leeftijd hem nooit parten. “Je bent er continu mee bezig, dat klopt. Maar dat is ook omdat het deel uitmaakt van wie je bent en wat je graag doet. Zaken kunnen organiseren met en voor mensen: dat gaf me enorm veel voldoening. Toen ik pensioengerechtigd werd, voelde ik me helemaal niet oud of versleten. Als de mogelijkheid zich dan aandient - want niet iedereen kan of wil langer blijven werken natuurlijk - stelde ik me de vraag: waarom zou ik dan moeten stoppen als dat cijfer van 65 eraan komt?”

Erwin De Deyn: 'Ik voel de kriebels nog altijd.’ Beeld Wouter Maeckelberghe Photo

Hugo Pas (68), besloot om weer voor de klas te gaan staan

Erg lang heeft het pensioen van Hugo Pas (68) niet geduurd. In 2019 stopte de leerkracht wiskunde met werken, minder dan een jaar later stond hij opnieuw voor de klas om vijftien (online) lesuren te geven. Een vervanging die blijft duren.

“Mijn zussen zijn allemaal met vervroegd pensioen gegaan op hun 57 jaar”, zegt hij. “Ik ben een uitzondering in mijn omgeving. Mensen vragen me weleens hoe ik het volhoud. Simpel: ik beleef nog altijd veel vreugde aan mijn werk.”

Hugo Pas: ‘Ik beleef nog altijd veel vreugde aan mijn werk.’ Beeld Tim Dirven

Pas geeft nu dertien uur les per week. Geen voltijdse job (twintig uur), al deed hij dat sowieso al niet meer sinds zijn zestigste. “Het is mijn redding geweest”, zegt Pas. “Alle vergaderingen en extra activiteiten, zoals een week met 17-jarigen rondlopen in Praag, maakten het zwaar om voltijds door te gaan tot mijn pensioen. Maar op deze manier, tegen een laag loonverlies maar met behoud van pensioen en een premie van de RVA, ging dat wel. Zulke landingsbanen: daar zouden we veel meer gebruik van moeten maken.”

Want leerkracht is een pittige job. “Lesgeven vergt een serieuze concentratie”, zegt hij. “Van drie uur na elkaar praten word ik nu ook sneller moe dan vroeger.” Gezien zijn leeftijd zou hij het ook niet meer zien zitten om zich te moeten inwerken in een nieuwe job. “Of zelfs om les te geven in de tweede graad nadat ik altijd in de derde graad heb gestaan: dat zou te veel voorbereiding en werk zijn.”

Aan stoppen denkt hij nog niet. Misschien volgend jaar, als zijn vrouw met pensioen gaat. “Ik voel dat ik nog verschil maak”, zegt hij. “Met kerst hadden enkele leerlingen slechte resultaten. Ik heb hen gezegd dat we ervoor zouden zorgen dat ze kunnen afstuderen. Elke leerling heeft nu een buddy die erop toeziet dat ze studeren. Het ziet ernaar uit dat het werkt: het rapport dat eraan komt, ziet er vrij goed uit.”