Bijna 2.000 vaccinweigeraars gingen al in op herkansing

Midden juni liet het Agentschap nog weten dat bij ruim 6 procent van de vaccinatie-afspraken niemand komt opdagen. Bovenop die 6 procent heeft 1,66 procent expliciet aangegeven geen vaccin te willen.

Omdat intussen alle uitnodigingen voor de eerste prik de deur uit zijn, besliste het Agentschap om mensen die hun uitnodiging hebben laten verlopen of expliciet hebben geweigerd een tweede kans te bieden. Wie de uitnodiging links liet liggen, krijgt een tweede uitnodiging, maar kan zich dus ook al op de reservelijst laten zetten om op die manier nog sneller aan de beurt te komen.

Mensen die expliciet aangegeven hebben geen vaccin te willen, moeten eerst hun weigering intrekken op Qvax. Daarna komen ook zij opnieuw in aanmerking voor een uitnodiging via Qvax of via een brief. Het is van deze groep dat intussen 1.902 mensen zichzelf “gereactiveerd” hebben.

Vlaanderen

In elk vaccinatiecentrum is een “populatiemanager” aan de slag, het die zijn opdracht nog zoveel mogelijk niet-gevaccineerden richting het vaccinatiecentrum te krijgen of een vaccin richting de persoon in de komende weken en maanden.

Zoals bekend ligt het aantal weigeraars in Vlaanderen lager dan in de andere regio’s van het land. 87 procent van de volwassen bevolking heeft al een eerste dosis van het vaccin gekregen, tegenover 75 procent in Wallonië en 58 procent in Brussel.

