Bijna 2.000 scholen en crèches in pfas-risicozones: ‘Weten ze überhaupt dat ze voorzorgen moeten nemen?’

Intussen twee jaar geleden kwam aan het licht dat de grond rondom de plasticfabriek van 3M in Zwijndrecht zwaar vervuild is met pfas. In de nasleep van het schandaal heeft de Vlaamse overheid zogenaamde risicozones in kaart gebracht, waar extra voorzorgsmaatregelen gelden. Een parlementaire vraag van Groen aan de Vlaamse ministers Zuhal Demir (N-VA) en Hilde Crevits (cd&v) leert nu dat zich in deze zones 1.193 scholen en 721 kinderdagverblijven bevinden.

Scholen en crèches binnen pfas-risicogebieden BRON GEOPUNT / DIGITAAL VLAANDEREN Scholen en crèches binnen pfas-risicogebieden BRON GEOPUNT / DIGITAAL VLAANDEREN

“In de risicozones worden verregaande maatregelen aanbevolen. Zo is het advies onder meer om binnen een straal van 100 meter rond een vervuilde plek niet op onverharde terreinen te spelen of om verharde terreinen wekelijks met water schoon te maken”, zegt Groen-parlementslid Mieke Schauvliege. “Deze maatregelen zijn niet alleen moeilijk voor scholen en kinderdagverblijven om uit te voeren, het is ook onduidelijk of ze überhaupt weten dat ze voorzorgen moeten nemen. De communicatie is uitbesteed aan de gemeenten. Ik vind dit onbegrijpelijk.” Schauvliege oordeelt dat Vlaanderen zelf de regie in handen zou moeten houden.

“Sinds enkele jaren inventariseren en onderzoeken we via milieumaatschappij OVAM mogelijke risicolocaties die met pfas vervuild kunnen zijn”, reageert minister van Omgeving Demir. “Een panieksfeer daarrond creëren is nergens voor nodig. Het doel is om met kennis van zaken op te kuisen waar nodig en in de tussentijd voorzorgsmaatregelen af te roepen waar nodig.” Zo bevindt een groot deel van de betrokken scholen zich in de ruime risicozone rond de fabriek van 3M (een straal van 5 tot 10 kilometer). Hier zijn meteen na het uitbreken van het schandaal in 2021 maatregelen afgekondigd, luidt het.

Het Vlaams overheidsdepartement Zorg staat in voor de coördinatie en communicatie van de voorzorgsmaatregelen rond pfas in de risicozones. In de praktijk worden betrokken burgemeesters geïnformeerd. Die zijn op grond van de Nieuwe Gemeentewet bevoegd om de gezondheid van hun inwoners te garanderen, verduidelijkt minister van Welzijn Crevits. “Ze hebben veel directere contacten. Er is dus geen reden om te denken dat gemeenten dit niet of minder goed zouden doen.” Sowieso is er ondersteuning vanuit het departement Zorg voorzien, onder meer via een zogenaamde medisch milieukundige.

Pfas zijn populaire chemische bouwstenen voor onder meer anti-aanbakpannen, cosmetica, kledij, brandblusschuim, schoonmaakmiddelen, verf en pizzadozen. Ze zijn geliefd bij de industrie omdat de verbindingen heel robuust zijn, maar dit betekent ook dat ze heel moeilijk tot niet afbreekbaar zijn in het milieu. Hierdoor kunnen ze zich ophopen in de natuur en in het lichaam van mensen en dieren, waardoor ze een bedreiging kunnen vormen voor het milieu en de volksgezondheid.

Pfas zijn al in verband gebracht met een aantal gezondheidsproblemen, waaronder hormonale veranderingen en kanker.