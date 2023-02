Bijklussen in het uitvaartcentrum? ‘Vrienden vonden het luguber, maar ik zag snel de mooie kanten van de job’

Het is zaterdagochtend en Senne Janssens (20) maakt zich klaar voor zijn studentenjob. Gedecideerd knoopt hij zijn driedelig, op gemaakt kostuum dicht. Hij neemt de urne aan die net voorzichtig werd dichtgeschroefd. “Op mijn zestiende ging ik op zoek naar een bijverdienste. Ik kon ook rekken vullen in de supermarkt, maar ik was nieuwsgieriger naar een job bij een uitvaartcentrum”, vertelt hij. Senne is een van de vijftien flexibele medewerkers die regelmatig aan de slag zijn bij de Wase Uitvaartplanner in Sint-Niklaas. Ze rijden met de lijkwagen, helpen de kist dragen of verzorgen de koffietafel.

Hun profiel is dun gezaaid. De job van uitvaartmedewerker is nieuw in de lijst van knelpuntberoepen. De sector werpt zijn oubollig imago langzaam af, maar de vooroordelen zijn er nog. En dan is er nog het statuut van de job zelf. Wie af en toe wil bijklussen als uitvaartmedewerker kan niet aan de slag als flexi-jobber en kan dus ook niet onbelast bijverdienen, zoals in de horeca of de zorg wel mogelijk is. Senne heeft een fiscaal voordelig studentenstatuut, maar de meeste mensen die bijspringen hebben al een andere job of zijn (jong)gepensioneerd.

“Als flexi-jobber hoef je geen belastingen of sociale bijdragen te betalen. Je brutoloon is je nettoloon. Maar om één of andere reden vist de uitvaartsector naast het net”, vertellen Wolfgang Du Tré en zijn vriendin Attie Claerman, allebei 27 en de vierde generatie in het familiebedrijf. “Wie op zoek is naar extra inkomsten haakt af zodra we vertellen dat ons werk niet als flexi-job gecatalogiseerd staat. We kennen collega’s die een aparte vennootschap oprichtten zodat ze koffietafels onder ‘horeca’ kunnen registreren, maar die omslag maak je niet zomaar. We kunnen gelukkig rekenen op mensen die ons al jaren bijstaan op basis van oproepcontracten. Een vaste medewerker in loondienst aanwerven, is momenteel niet aan de orde, maar zonder de hulp van onze losse krachten zouden we het niet redden.”

Een van hen is Jos Biesbrouck (75). Hij trekt al 27 jaar zijn donkerblauw kostuum aan om families in rouw te ondersteunen. “Ik werkte als badmeester in Antwerpen toen een collega me vertelde over zijn bijverdienste in een uitvaartcentrum. ‘Kan ook iets voor jou zijn, met je vlotte babbel’, zei hij.”

“Via via kwam ik in Sint-Niklaas terecht. De ouders van Wolfgang begeleidden me tijdens die eerste weken die soms wel wat ongemakkelijk aanvoelden. Ze confronteerden me bijvoorbeeld niet meteen met een overleden persoon, maar toonden me eerst een gesloten kist. Mijn vrienden en familie begrepen het niet. ‘Allee Jos, jij bent zo’n joviale mens, zo’n triestig werk is toch niets voor jou?’ Maar ik wist meteen dat het me wel lag. Het voelt bijzonder om mensen voor een stukje te begeleiden in hun rouwproces. Eigenlijk ben je vijf à zes dagen een veilige haven voor families die soms totaal ontredderd zijn. Het is onze subtiele, discrete maar duidelijke aanwezigheid die hen een ruggensteuntje biedt”, legt Jos uit.

“We begeleiden de dienst, gaan mee naar het crematorium en daarna naar het kerkhof. Tijdens en na dat proces leven wij oprecht mee. De dankbaarheid die je in ruil krijgt, vind je nergens anders. Er zal een tijd komen dat ik moet stoppen, maar tot dan leg ik mijn hele hart in dit werk. Ik kan het niet missen. Wat ik betaald krijg en hoeveel ik moet afdragen, maakt me eigenlijk niets uit.”

Dat vindt ook Senne, die klaarstaat om met de lijkwagen naar de kerk te rijden. “Mijn vrienden vonden het eerst raar, luguber zelfs, maar ik zag snel de mooie kanten van de job. Ik ben assertiever omdat ik geleerd heb om grote groepen instructies te geven. Ik leer samenwerken en goeie afspraken maken. Als je de kist een seconde eerder dan de andere dragers laat zakken, heb je een probleem. En dan is er nog die fameuze dankbaarheid. Mensen waarderen wat we voor hen doen en maken dat ook kenbaar. Ik studeer voor leerkracht geschiedenis en Nederlands, maar mocht ik een voltijdse job in de uitvaartsector vinden, zou ik niet twijfelen. Ik zie het me later zelfs als hobby doen.”