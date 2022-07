Bij ‘Sporza Tour’ laten de verkeersleiders iedereen veilig landen

Philippe Gilbert is aan zijn twaalfde en laatste Tour bezig. ‘Kat­ten­pis’ vergeleken met Gert Geens, die voor de vijftiende keer anker is van Sporza Tour op Radio 1. De voorbije zomers deed hij dat samen met Bart Schols, maar die is nu niet op de afspraak. In de operatie Verjongen & Vervrouwelijken kwam de VRT bij Babette Moonen (33) uit.

“Vanaf morgen 3 weken zwaar uit mijn comfortzone”, tweette Moonen de dag voor de start in Kopenhagen. “Ik zit er vandaag nog altijd niet in,” zegt ze twee weken later, “maar dat is goed, denk ik. De meest interessante dingen gebeuren altijd buiten je comfortzone. Elke dag voelt het iets vertrouwder aan. Ik vind het ontzettend spannend.” Laten dat nu net ook de famous first words zijn geweest die ze tijdens die eerste Sporza Tour van 2022 uitsprak.

“Ik wou dat ik de tijd had gehad om mij een maand te verdiepen in alles wat met de Tour te maken heeft, maar tot het einde van juni heb ik Classic Stories en Vox gepresenteerd op Radio 1”, vertelt Moonen. “Ik heb wat wielermagazines gelezen en jaaroverzichten bekeken, voor meer had ik geen tijd.”

“Ik vind het heel goed gaan”, repliceert Geens. “Het belangrijkste is dat Babette weet hoe een goed radioprogramma moet klinken. Kennis en inzicht verschaffen is voor onze mannen in de Tour, wij moeten vooral een gevoel overbrengen. Wie niets van koers kent, moet ook graag naar Sporza Tour luisteren.”

Waarschuwing: muzikale clichés zijn niet uitgesloten. ‘Tour de France’ van Kraftwerk was, zoals elk jaar, al heel vroeg in die eerste uitzending te horen. Noblesse oblige.

Toureluurs

Op hun eilandje zitten ze met vier, stipjes op de grote Sporza-redactie: de twee presentatoren, een journalist en een stagiaire. Hun werkdag begint rond 9 uur. Tijd om de wielerpagina’s in de kranten in detail te lezen is er niet, doorbladeren is het hoogst haalbare. “Het is doorperen”, geeft Moonen aan. “We doen dit met een klein maar zeer gemotiveerd team. Daardoor hebben we wel alles zelf in handen.” Eten doen ze tussendoor aan hun bureau. “Het is elke dag strategisch nadenken wanneer we pipi kunnen doen”, lacht ze.

“Het gaat ontzettend snel, zo’n uitzending van vijf uur”, beaamt Geens. Snel is een understatement. Het gaat verbazend goed vooruit op zo’n namiddag: verwelkoming, de etappe van de dag overlopen, eerste contact met de commentatoren ter plekke en de man op de motor, dagelijkse quiz, toeristische tips, historische weetjes, verkeersinformatie, randreportages, een interviewtje met de cocommentator, demarrage links, geloste renner rechts, muziek.

Wat u niet op de radio hoort: Geens zit de hele tijd op zijn stoel, Moonen begint rechtstaand, deint mee op de muziek, gesticuleert druk als ze aan het woord is. En dan is er de technicus die meer weg heeft van een octopus, alert reageert op alle handgebaren en tussendoor kabels versteekt om toch wedstrijdbeelden op de schermen te toveren, want tot overmaat van ramp zijn net die dag alle interne tv-verbindingen uitgevallen op de VRT. Ik volg het met plaatsvervangende nervositeit. Toureluurs word ik ervan. Dat gevoel wordt nog versterkt wanneer de beelden van Alpe d’Huez er dan eindelijk toch doorkomen: 21 bochten wielergekte. Een numerus clausus zou geen slecht idee zijn op die mythische Alpencol.

“We beseffen dat we niet op kunnen tegen de rechtstreekse tv-beelden op Alpe d’Huez”, geeft Geens toe. “Dat is trouwens óók Sporza, we zien onze collega’s niet als concurrentie. Onze toegevoegde waarde ligt erin dat de mensen die in de auto zitten na hun werkdag ook een spannende finish kunnen beleven. En in de aanloop naar die finale willen we de luisteraars met een goede mix bij ons houden.” “Er zijn trouwens ook mensen die ons laten weten dat ze naar tv kijken met het geluid van de radio aan”, pikt Moonen in.

De man met vijftien Sporza Tours op zijn palmares vat hun rol metaforisch samen. “Het klinkt misschien gewichtig, omdat het uiteindelijk een job als een ander is, maar wij zijn een soort verkeersleiders die als taak hebben om iedereen veilig te laten landen, onszelf inbegrepen.”

Sporza Tour, elke namiddag van 13 tot 18 uur op Radio 1.