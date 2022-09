‘Bij een globale opwarming van 2 graden zal de Groenlandse ijskap gedoemd zijn’

Het smelten van de Groenlandse ijskap zal wereldwijd leiden tot een onvermijdelijke stijging van het zeeniveau met minstens 27 centimeter. Dat blijkt uit een studie in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Climate Change. Glacioloog Philippe Huybrechts (VUB) duidt de ernst ervan.

We hebben een historisch warme zomer achter de rug. Heeft dit ook effect gehad in Groenland?

“Het gaat niet om één zomer. Een warme zomer is slechts verantwoordelijk voor een stijging van maximaal 1 millimeter. Wel gaat het om de optelsom van warme zomers. Jaar na jaar smelten de ijskappen en zien we het zeeniveau stijgen.

“Hoe warmer het wordt, hoe groter het onevenwicht tussen de dooi en de sneeuwval. Momenteel smelt de ijskap meer dan dat hij sneeuw opvangt. Het klinkt contradictorisch, maar om opnieuw in evenwicht te geraken, moet de ijskap nog meer massa verliezen. Dan is de ijskap kleiner en compenseert dat de mindere sneeuwval. De studie van Jason Box in Nature is gebaseerd op gegevens van de voorbije twintig jaar. Als deze temperaturen ongewijzigd blijven, zal het smelten van de ijskap een stijging van minimum 27 centimeter teweegbrengen.”

Waarom is die stijging nu zo onvermijdelijk?

“De 27 centimeter is noodzakelijk om een nieuw evenwicht te vinden. Daarbij komen we steeds dichter bij het zogenaamde tippingpoint. Het onevenwicht wordt alsmaar groter en als het blijft opwarmen zal ook die 27 centimeter niet kunnen zorgen voor een nieuw evenwicht. Bij een globale opwarming van ongeveer 2 graden, is de ijskap gedoemd en zal hij onherroepelijk en onomkeerbaar verdwijnen. Dan zitten we met een stijging van ongeveer 7,5 meter in enkele duizenden jaren tijd, afhankelijk van hoe warm het juist wordt.”

En de 27 centimeter? Over wat voor tijdspanne spreken we dan?

“Een concrete datum kunnen we daar niet op plakken. Dat kan enkel op basis van berekeningen met ijskap- en klimaatmodellen. Zo weten we dat we tegen het eind van deze eeuw met een stijging van 5 tot 15 centimeter zitten.”

Kunnen we die situatie doortrekken naar de Antarctische ijskap?

“Op Antarctica is het nog steeds enorm koud. Momenteel is er zelfs geen dooi van de oppervlakte, ook niet tijdens de zomer. Theoretisch gezien is het wel mogelijk dat ook de Antarctische ijskap verdwijnt. Daarvoor hebben we echter een globale opwarming van meer dan 10 graden nodig en dat ligt nog veel verder weg dan de opwarming van 2 graden waardoor de Groenlandse ijskap zal verdwijnen.”

Kan het inpakken van de ijskappen helpen om die stijging tegen te gaan?

“In principe wel, maar praktisch gezien is het niet mogelijk. Een gletsjer inpakken is al moeilijk genoeg. De oppervlakte van een ijskap is veel te groot, begin er maar eens aan.

“Er is maar één echte maatregel en dat is de klimaatopwarming tegengaan. Dat kan enkel door onze uitstoot zo snel mogelijk en wereldwijd naar nul te brengen. Niet naar minder, maar naar nul. Daarvoor hebben we een doortastend beleid en moedige politici nodig.”

De stijging van de zeespiegel is echter niet alleen te wijten aan het smelten van de ijskappen.

“Klopt. De belangrijkste factor voor de huidige stijging is het uitzetten van het zeewater. Als je water opwarmt, vermindert de dichtheid ervan en zet het water uit. Hetzelfde gebeurt in de oceaan. Vandaag stijgt het zeeniveau ongeveer 4 millimeter per jaar. Tegen het einde van deze eeuw zullen we met een stijging van 30 centimeter tot 1 meter zitten.”

Wat voor gevolgen zal die stijging hebben?

“Een groot deel van de wereldbevolking woont aan kusten en er zijn heel wat steden die slechts een of twee meter boven het zeeniveau uitsteken. Op een gegeven moment zullen we grote gebieden moeten ontruimen. De stijging van de zeespiegel is enorm verstrekkend, maar we kunnen dit op korte termijn niet meer stoppen. Stijgen zal het zeeniveau nog heel lang, maar liefst niet te lang en liefst niet te veel.” (evp)