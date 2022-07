Bij Cindy Renski in Moeskroen lopen de meldingen van seksueel en intrafamiliaal geweld weer volop binnen. Waar blijft die ‘safe space’?

Vanzelfsprekend was ze opgetogen met de onderscheiding. Waals Talent van het Jaar, in de categorie ‘sociaal’ ook nog eens, je wordt het niet elke dag. Het was pas de zesde keer dat de Waalse regering deze prijzen uitdeelde en samen met onder meer een glasblazer uit Seraing, een bezorger van gezonde maaltijdboxen uit Charleroi en een muziekvereniging voor jongeren uit Orp-Jauche werd dit jaar dus Cindy Renski uit Moeskroen gehuldigd.

“Ik was enorm blij, vooral voor het team van vrijwilligers waarmee ik samenwerk”, zegt Renski. “Het is een erkenning voor het harde werk dat we elke dag leveren op het terrein.”

Maar met de prijs waren geen centen gemoeid en laat nu net dat de grootste bekommernis van Renski zijn. Haar vzw De Maux à Mots, die zich inzet voor slachtoffers van seksueel en intrafamiliaal geweld, kan wel wat financiële steun gebruiken.

Zeker nu, bij het begin van de zomer, wanneer het gewoontegetrouw weer drukker wordt aan haar telefoon en in haar mailbox.

Renski: “We hebben er geen verklaring voor, maar in de periode voor de vakantie krijgen we altijd een pak meer oproepen, net als voor de feestdagen op het einde van jaar. Er wordt weleens gezegd dat dit slechte momenten zijn voor depressievelingen en misschien valt het zo te verklaren: dat mensen die zich niet goed in hun vel voelen tijdens deze weken sneller geweld gaan uitoefenen? Bovendien hebben de meeste mensen tijdens de covidjaren minder hun weg naar de politie of andere hulpinstanties gevonden, waardoor we nu opeens met een opstoot van geweldsmeldingen zitten. C’est une période explosive pour nous.”

Safe space

In haar jeugd was Renski zelf slachtoffer van seksueel, incestueus geweld. De pijn werd haar motor: ze volgde een opleiding tot therapeute en kon nadien aan de slag bij de socialistische vrouwenbeweging Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS). In april 2019 richtte ze de vzw De Maux à Mots op, bij wijze van tweedelijnszorg. Steeds meer artsen verwijzen hun patiënten naar Renski door.

“Vergeet het idee dat seksueel en intrafamiliaal geweld iets van een bepaalde sociale klasse is”, zegt Renski. “Het is iets van iedereen, merken we hier. In de categorie ‘geweld binnen het huwelijk’ gaat het vooral om vrouwen tussen de 30 en 50 jaar, en 80 procent van alle meldingen over seksueel geweld zijn gevallen van incest. We zien veel jongeren, van 2 tot 18 jaar.”

Ook mannen zijn welgekomen. “Veel mannen durven nu pas naar buiten te komen met het verhaal dat ze als kind zijn misbruikt, omdat de tijdsgeest altijd zo was dat mannen sterk en stoer moesten zijn.”

Wekelijks kloppen ongeveer zeven mensen bij Renski’s vzw aan. Soms blijft het bij een telefoonconversatie, meestal volgt er een gesprek in levenden lijve. In de ergste gevallen zoekt Rensi een acute opvangplek voor de slachtoffers.

Door de jaren heen verzamelde ze een netwerk van een tiental vrijwilligers rond zich. Vanuit hun eigen expertise helpen die waar mogelijk: met cursussen ademhalingstechnieken of zelfverdediging, reflexzonetherapie, theateropleidingen, sportlessen of het inzamelen van meubels voor slachtoffers die helemaal opnieuw moeten beginnen.

“Onze aanpak verschilt van persoon tot persoon”, zegt Renski. “Alles is gratis en we nemen telkens alle tijd die nodig is. En als iemand ons vertelt dat ze wil ontsnappen aan het geweld thuis maar niet weet waarnaartoe, dan zoeken wij een oplossing. Desnoods betalen we haar een hotelkamer voor enkele nachten.”

Maar het budget van De Maux à Mots is beperkt en de noden zijn hoog. “We dromen van een eigen, veilige plek waar we mensen buiten de kantooruren kunnen opvangen”, zegt Renski. “De gesprekken zijn bezig, maar het zal wellicht nog wel even duren voor we hier zo’n safe space hebben. En ondertussen loopt de problematiek natuurlijk niet weg. Het is toch niet normaal dat een kleine vzw als de onze oplossingen moet vinden voor alle slachtoffers van seksueel geweld hier?”