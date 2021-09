Bij begin schooljaar testen bijna vijf keer zoveel leerlingen positief op coronavirus als jaar geleden

Aan het begin van vorig schooljaar (2020-2021) testten 638 leerlingen in Vlaanderen en Brussel positief, wat neerkwam op 0,05 procent. Een jaar later gaat het al om 2.812 leerlingen (0,23 procent), bijna vijf keer meer.

Bij de personeelsleden gaat het om 220 positieve gevallen (0,13 procent). Ook dat is een forse stijging ten opzichte van een jaar geleden (0,05 procent). “Dat is toch vrij hoog”, zegt Stefan Grielens, directeur van het Vrij CLB Netwerk. “Hoger dan we op voorhand verwacht hadden. Vooral in het lager onderwijs valt dat op. Op zich is dat niet onlogisch, daar zijn gewoon minder leerlingen gevaccineerd.”

Quarantaineregel

De besmettingen hadden tot gevolg dat tussen 1 en 12 september in totaal 5.322 leerlingen (0,44 procent) en 240 personeelsleden (0,14 procent) in quarantaine moesten worden geplaatst.

De afgelopen week kwam er steeds meer kritiek op de quarantaineregel in het onderwijs. Zodra er in een klas binnen de twee weken twee kinderen besmet raken en er een link wordt vermoed, moet de hele klas in quarantaine. Ook als een leerkracht positief test, moet de hele klas in afzondering.

“De vraag die we ons moeten stellen, is of het verantwoord is om bij twee besmettingen in het lager onderwijs een hele klas in quarantaine te plaatsen”, zegt Grielens. “Kinderen worden minder ziek na een besmetting en de meeste ouders zijn gevaccineerd. Zijn we dan nog bezig met de gezondheid van kinderen door zulke uitgebreide quarantaines op te leggen? Nu krijgen kinderen maatregelen opgelegd omdat er in de rest van de samenleving te veel versoepeld werd. De onderwijsmens in mij wordt daar een beetje boos van. Ik hoop dat we kunnen doen wat in het belang van kinderen is.”

Minister Weyts liet maandag al weten dat hij aan het gezondheidsinstituut Sciensano gevraagd heeft om de regels te herbekijken. Dinsdag verklaarde ook Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) snel een aanpassing te willen. Volgende week woensdag staat er een nieuw onderwijsoverleg op de agenda.

Net als vorig schooljaar zullen de besmettingscijfers voor het onderwijs om de twee weken gepubliceerd worden.

Brussel

In het Nederlandstalig onderwijs in Brussel testte 0,64 procent van de leerlingen positief, drie keer meer dan in de Vlaamse scholen. “Deze cijfers bevestigen nogmaals dat vaccinatie er echt toe doet”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).