Biggen worden voortaan lokaal verdoofd: ‘De winst voor het dierenwelzijn is beperkt’

Waarom castreren we varkens überhaupt?

Tuyttens: “Wanneer mannelijke varkens seksuele hormonen produceren, leidt dat bij een deel van de dieren tot de zogenoemde berengeur, die een zeer onaangename geur en smaak aan het vlees geeft. Dat is afhankelijk van de meetmethode bij 1 tot 5 procent van de mannelijke dieren het geval. Om dat te vermijden, worden biggen gecastreerd.”

Hoe gaat dat in zijn werk, en wat verandert de nieuwe wetgeving concreet?

“Een big wordt vastgehouden of vastgeklemd, en er wordt een sneetje in het scrotum gemaakt. De teelballen worden eruit gehaald en de zaadleiders worden doorgesneden met een scalpel.

“Tot op vandaag gebeurde castratie zonder verdoving. Het was ook niet wettelijk verplicht om pijnstillers toe te dienen. Al gebeurde dat wel in de praktijk, omdat sommige kwaliteitslabels, zoals Belpork, dat opleggen als eis.

“De nieuwe wetgeving staat castratie enkel toe onder lokale verdoving en met pijnstilling. De varkenshouder mag dat zelf doen. Dat moet onder toezicht van een dierenarts, maar wat dat in de praktijk betekent, is niet zo duidelijk.”

Een schijnoplossing, volgens GAIA.

“Dit klinkt als een goede oplossing, maar de winst voor het dierenwelzijn zal in de praktijk volgens mij beperkt zijn. De verdovende injectie moet in de zaadstreng worden toegediend, wat op zich al stresserend en pijnlijk is. Om die optimaal te laten werken, moet er tien minuten tussen verdoving en castratie zitten. Dat lijkt mij in de praktijk niet zo makkelijk te coördineren. Tot slot is die lokale verdoving geen oplossing voor de pijn ná de ingreep, die enkele dagen kan aanhouden en die de verplichte pijnbestrijding slechts deels verlicht.

“Bovendien is in de praktijk nauwelijks te controleren of er al dan niet verdoving wordt toegepast.”

De dierenrechtenorganisatie wijst erop dat katten wél onder volledige narcose worden gecastreerd.

“De pijnbeleving bij een big en een kat is natuurlijk zeer gelijkend. Het is een typerend voorbeeld van hoe we dieren naargelang hun status anders behandelen.”

Wat is het alternatief?

“Er is een vaccin beschikbaar dat de ontwikkeling van de teelballen stopt en zo ook de aanmaak van de hormonen die tot de berengeur leiden. Maar het is niet 100 procent waterdicht. Dan is het aangewezen om aan de slachtlijn toch een detectiesysteem op poten te zetten om te speuren naar dieren met berengeur. Dat kost geld, en de vrees voor imagoschade wanneer zo’n stuk vlees toch bij de consument belandt is groot.

“In onder meer Australië en Brazilië wordt dat vaccin courant gebruikt. Maar vleesverwerkers en slachthuizen in Europa vrezen dat de consument daar huiverachtig tegenover staat, al blijkt dat niet uit consumentenbevragingen. In Duitsland krijgen varkenshouders bijvoorbeeld een lagere prijs voor vlees van gevaccineerde dieren.

“Een tweede mogelijkheid is de dieren gewoon intact te laten. Door genetische selectie, aanpassingen aan het voer en het vermijden van stress kun je het risico op berengeur beperken. Maar dan heb je ook zo’n detectiesysteem nodig. En beren die in de puberteit komen kunnen wat onrustig worden en soortgenoten bespringen. Daar moet je dan ook een oplossing voor zoeken.”

Zijn die alternatieven beter?

“De winst voor het dierenwelzijn is volgens mij groter. Castratie blijft hoe dan ook een aantasting van de integriteit van het dier. Het is een voorbeeld van hoe we dieren aanpassen aan het systeem waarin we ze houden, in plaats van andersom.”