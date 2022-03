Biden wijkt af van script Europese tour en haalt weer uit naar Poetin: de drie belangrijkste momenten van Biden in Europa

Joe Bidens bezoek aan Europa was tot in de puntjes uitgewerkt. De president wilde bewijzen dat hij en zijn bondgenoten samen tegen Poetin zijn en de Oekraïners steunen. In de laatste minuten wijkt hij plots af van zijn script. Dit zijn de drie belangrijkste momenten van Bidens reis.

1. ‘Deze man kan niet aan de macht blijven’

Op zaterdag – dag twee van zijn bezoek aan Polen – staat Biden met zijn rug naar het koninklijk paleis in Warschau, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd was geraakt. In een vurige toespraak begint met een herhaling van zetten: dat de oorlog in Oekraïne een mislukking was, dat Rusland het niet moet wagen om op NAVO-grondgebied te komen, dat Rusland de democratie wurgt. Tegen het einde komt er een plottwist. “In godsnaam,” zei Biden, “deze man kan niet aan de macht blijven.”

Horen we het goed? Zegt de Amerikaanse president dat hij Poetins regime omver wil werpen? Er breekt meteen paniek uit in het Witte Huis. Een regime change is precies waar Poetin voor vreest. De Amerikanen hebben dit juist steeds ontkend.

Volgens ingewijden waren die explosieve woorden van Biden niet zo afgesproken. Biden wijkt wel vaker af van zijn script. “Het punt van de president was dat Poetin niet mag worden toegestaan ​​om macht uit te oefenen over zijn buren of de regio”, zegt een regeringsfunctionaris. “Hij had het niet over de macht van Poetin in Rusland.”

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken benadrukte dit zondag nog eens: “We hebben geen strategie voor een machtswisseling in Rusland of ergens anders.”

Op de Amerikaanse tv wordt druk geanalyseerd over Bidens intenties. Misschien was hij zo geraakt door de vluchtelingen die hij had ontmoet dat hij nog bozer was op Poetin? Misschien was het als een knipoog bedoeld naar het Russische volk?

Het is ‘niet aan Biden’ om dit te besluiten, reageert Dimitri Peskov, de woordvoerder van het Kremlin, gepikeerd. “Het zijn de Russen die bepalen wie de president van Rusland is en en niet Biden.” In reactie hierop benadrukt het Witte Huis dat de VS er niet op uit is om de regering omver te werpen.

Ook opvallend aan Bidens toespraak is dat hij rekent op een ‘lang gevecht’. “In deze strijd moeten we scherp zijn”, zei Biden. “Hij zal niet in dagen of maanden worden gewonnen.”

2. Ontmoetingen met vluchtelingen

Biden wilde graag een bezoek brengen aan Oekraïne, om het leed daar met eigen ogen te aanschouwen. “Maar ze staan niet toe,” zei Biden, “dat ik de grens oversteek en zie wat er aan de hand is in Oekraïne.”

Het is opvallend dat de machtigste man ter wereld zegt dat hij iets niet mag. Biden licht niet toe wie ‘ze’ zijn. Waarschijnlijk heeft hij het over zijn veiligheidsdiensten. Die zijn volgens Andri Sadovi, de burgemeester van Lviv, terecht bezorgd. Sadovi ziet een verband tussen Bidens bezoek en de raketaanvallen van Rusland zaterdag op zijn stad die 70 kilometer van de grens ligt. De Russen zouden op die manier ‘de groeten doen aan president Biden”, zei Sadovi.

De president bracht wel een bezoek aan de vluchtelingen in Polen. “Je hoeft elkaars taal niet te verstaan om de achtbaan aan emoties in hun ogen te zien”, tweette hij, bij een foto met een meisje dat hij in zijn armen droeg.

De Verenigde Staten gaan maximaal honderdduizend Oekraïense vluchtelingen opvangen, met name lhbtq+’ers, journalisten en activisten. Washington trekt 910 miljoen euro uit voor humanitaire hulp aan Oekraïne en landen in de regio die vluchtelingen opvangen.

3. Afspraken met bondgenoten

In de wandelgangen, tijdens etentjes en gesloten bijeenkomsten probeert Biden de agenda’s van zijn bondgenoten op een lijn te krijgen. Donderdagavond schoof hij aan bij de vergadering van de Europese regeringsleiders in Brussel. Eerder ontmoette hij de top van zowel de NAVO als de G7, de zeven rijkste industrielanden.

De Amerikanen kondigden donderdag nieuwe sancties aan tegen alle 328 leden van de Doema, het Russische parlement. Een aantal Russische wapenleveranciers en zakenmensen zijn ook aan de sanctielijst toegevoegd, onder wie de topman van de Sberbank, een grote Russische zakenbank.

De gesprekken hebben er mogelijk toe geleid dat er toch Poolse gevechtsvliegtuigen naar Kiev worden gestuurd. Dat meldde de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba op zaterdag, na een ontmoeting met Biden. Volgens de minister ligt het plan, waarover de Amerikanen eerder zeiden dat het onhaalbaar was, weer op tafel. Koeleba zegt dat de bal nu weer bij de Polen ligt. Het Witte Huis heeft nog niet formeel gereageerd.