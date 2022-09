Biden staat pal achter Amerikaans spoorwegpersoneel en wendt grootste treinstaking in decennia af

Voor het eerst in dertig jaar zou vrijdag het treinverkeer stil komen te liggen in grote delen van de Verenigde Staten door een enorme staking van treinpersoneel met klachten over werkdruk en ziekteregeling. De gevolgen zouden desastreus zijn geweest voor de economie.

De Biden-regering bemiddelde en op het nippertje werd een ‘voorlopige’ deal gesloten tussen de industrie en de vakbonden. “Deze overeenkomst voorkomt grote schade”, zei Biden donderdag vanuit de rozentuin van het Witte Huis. “Het treinpersoneel krijgt beter loon, betere arbeidsomstandigheden en gemoedsrust wat betreft hun zorgkosten: allemaal zaken die ze zeer verdienen.”

De onderhandelingen begonnen woensdag en gingen door tot diep in de nacht. Spoorwegmaatschappij Amtrak annuleerde uit voorzorg lange treinritten, bijvoorbeeld van Los Angeles naar Chicago. Vanwege het voorlopige akkoord worden die nu weer voor zover mogelijk hersteld.

De geschatte kosten van de staking kwamen neer op 2 miljard dollar per dag. Afgezien van de miljoenen treinreizigers die geraakt zouden worden door de uitval van treinen gaat 30 procent van het goederenvervoer in de Verenigde Staten per spoor. Toeleveringsketens zouden verstoord raken, terwijl die nog aan het herstellen zijn van de pandemie. Prijzen van producten zouden stijgen, terwijl consumenten al lijden onder de toenemende inflatie.

Falen was geen optie

Er bestaat al maandenlang onenigheid over de arbeidsvoorwaarden van 50.000 ingenieurs en conducteurs die zijn aangesloten bij diverse vakbonden. Niet alle details van het akkoord zijn bekend, maar het lijkt erop dat het treinpersoneel grotendeels krijgt waarom het vroeg: meer doorbetaalde ziektedagen en de garantie om op vrije dagen niet oproepbaar te zijn. Daarbij komt een loonsverhoging van 14 procent, die de komende jaren zal oplopen.

“Dit heeft met kwaliteit van leven te maken”, reageerde Dennis Pierce, voorzitter van de ingenieursvakbond. “Sinds de onderhandelingen begonnen, probeerden we dit voor onze leden te bereiken.”

Het akkoord betekent een grote overwinning voor de vakbonden en het treinpersoneel, maar ook voor president Biden. Niet alleen omdat hij, twee maanden voor de tussentijdse verkiezingen, een economische en politieke crisis wist af te wenden, maar ook omdat hij graag de geschiedenisboeken in wil als een president die de positie van de vakbonden versterkte.

De president schoof belangrijke regeringsfunctionarissen naar voren om te bemiddelen, maar nadat de marathonvergadering haar twaalfde uur inging, werd Biden persoonlijk ingeschakeld voor advies. De partijen waren in een patstelling terechtgekomen. De president herhaalde wat hij de afgelopen weken al zo vaak zei: falen was geen optie. Volgens ingewijden zou hij eerder zijn woede hebben geuit richting managers van het treinpersoneel: de redelijke eisen van ingenieurs en conducteurs hadden wat hem betreft allang ingewilligd moeten worden.

Vakbonden

Amerikaanse vakbonden beleven een periode van wederopstanding, na decennia van aftakeling. Werknemers waren in de loop der jaren steeds cynischer geworden over de strijd voor gezamenlijke rechten, de regels voor het oprichten van vakbonden werden bovendien steeds moeilijker. In veel staten voerden Republikeinen wetten in die niet-leden dezelfde rechten toekennen als vakbondsleden, wat lidmaatschap ontmoedigde.

Maar dit jaar wisten medewerkers van bedrijven als Amazon en Starbucks honderden nieuwe vakbonden op te richten. Biden prees deze acties en sprak lovende woorden over hoe vakbonden de fundering zijn van de Amerikaanse middenklasse. Er klonk echter kritiek dat hij zelf te weinig zou hebben gedaan ter ondersteuning van de vakbonden.

Nu de treinstaking op het nippertje is afgewend, kan hij in dit conflict enigszins als overwinnaar weglopen. Het treinpersoneel krijgt betere arbeidsvoorwaarden en de consument hoeft daarvoor niet op hogere prijzen te rekenen. “Dit akkoord bevestigt wat ik altijd al heb geloofd”, zei Biden donderdag. “Vakbonden en management kunnen samenwerken in het voordeel van iedereen.”