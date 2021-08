Biden roept gouverneur Cuomo van New York op af te treden na rapport dat hij schuldig is aan ongewenste intimiteiten

De positie van gouverneur Andrew Cuomo van New York wankelt nu volgens de openbaar aanklager van New York uit onderzoek is gebleken dat hij zich inderdaad schuldig heeft gemaakt aan ongewenste intimiteiten. President Biden en andere vooraanstaande Democraten roepen hem op af te treden.

De 63-jarige gouverneur van New York kwam eerder dit jaar in opspraak nadat een aantal vrouwen hem van grensoverschrijdend gedrag had beschuldigd. Cuomo sprak de aantijgingen tegen, hoewel hij wel zijn verontschuldigingen aanbood voor gedragingen waardoor sommigen ‘zich mogelijk ongemakkelijk voelden'.

Volgens openbaar aanklager Letitia James heeft een vijf maanden durend onderzoek aangetoond dat de gouverneur wel degelijk medewerksters, vaak jonge vrouwen, heeft lastiggevallen door hen tegen hun zin te kussen of aan te raken. Ook maakte hij ongepaste seksueel getinte opmerkingen tegen hen.

‘Klimaat van angst’

Het onderzoek, waarbij 179 huidige en voormalige medewerkers van de gouverneur werden gehoord, leverde volgens James een ‘uiterst verontrustend, maar duidelijk beeld’ op van het ‘klimaat van angst' dat op zijn kantoor heerste. In één geval zou Cuomo ook maatregelen hebben genomen tegen een vrouw die naar buiten kwam met haar klachten over hem.

Cuomo gold begin dit jaar nog als een ster binnen de Democratische Partij vanwege zijn doortastende optreden in de coronapandemie. Er gingen zelfs stemmen op hem naar voren te schuiven als presidentskandidaat van de Democraten in plaats van Joe Biden, die destijds vrijwel onzichtbaar bleef.

Biden reageert op een vraag over Cuomo. Beeld Getty Images

Maar zijn reputatie is ernstig beschadigd door de aantijgingen tegen hem. Nu openbaar aanklager James zelfs concludeert dat Cuomo met zijn gedrag wetten heeft overtreden, is zijn positie uiterst wankel geworden. In Albany, de hoofdstad van de staat New York, loopt zelfs een strafrechtelijk onderzoek tegen hem.

De Republikeinen verkneukelen zich uiteraard over de problemen van de Democratische gouverneur, die nooit een geheim heeft gemaakt van zijn afkeer van ex-president Trump. Maar ook in Cuomo’s eigen partij klonk eerder al de roep om zijn aftreden, onder anderen van de New Yorkse burgemeester Bill de Blasio met wie Cuomo al jaren een gespannen relatie heeft.

‘Passend in een patroon’

De twee externe juristen die voor het onderzoek werden ingehuurd, kijken nu of Cuomo misbruik gemaakt heeft van zijn ambt als gouverneur. Volgens één van hen, voormalig aanklager Joon Kim, is uit het onderzoek gebleken dat het niet om geïsoleerde incidenten ging. “Zij pasten in een patroon.”

De klachten betreffen elf vrouwen die voor de staat New York werken of werkten. Volgens Kim waren alle elf vrouwen ‘geloofwaardig’.

De zaak kwam in februari aan het rollen, toen een voormalige medewerkster hem ervan beschuldigde dat hij tijdens een dienstreis een ‘potje strippoker’ had voorgesteld en haar op de mond had gekust. Daarna volgden nog meer vrouwen met klachten over de Democratische gouverneur die al tien jaar aan de macht is in de staat New York.

Cuomo in een videoboodschap op 3 augustus. Beeld AP

De ernstigste klacht kwam van een medewerkster die vertelde dat Cuomo haar borst betast had, toen ze voor overleg bij hem in de gouverneursresidentie in Albany was.

Cuomo verzette zich dinsdag tegen de conclusies van de twee juristen in hun 168 pagina’s tellende rapport. “Ik heb nooit iemand op ongepaste wijze aangeraakt”, zei hij. “Dat is gewoon niet wie ik ben en zo ben ik ook nooit geweest. De feiten zijn heel anders dan zoals hier wordt afgeschilderd.”

Maar de druk op hem om af te treden wordt steeds groter. Op vragen van journalisten zei president Biden te vinden dat Cuomo zijn functie moet neerleggen. Ook de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi en Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat, drongen aan op zijn vertrek.

Als Cuomo de eer niet aan zichzelf houdt, zal zijn lot waarschijnlijk worden bezegeld door de volksvertegenwoordiging van de staat New York. Ook de Democraten daar willen een afzettingsprocedure tegen hem beginnen. De voorzitter van de Assemblee van New York, een Democraat, noemde de bevindingen van het rapport “verontrustend” en zei dat die erop wezen dat Cuomo “niet geschikt is voor zijn functie”.