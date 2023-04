Biden paait Noord-Ieren met belofte steun (en ontkent iets tegen de Britten te hebben)

“Jullie geschiedenis is onze geschiedenis. Belangrijker: jullie toekomst is onze toekomst.” Met deze woorden richtte Biden, sprekend in de aula van Ulster University, zich tot de Noord-Ieren. Hij benadrukte de speciale band die zijn land heeft met Noord-Ierland. Aan het begin van zijn rede sprak de 80-jarige over zijn bezoek, in 1991, aan de wijk waar nu de moderne universiteitsgebouwen staan. “Toen kon je geen glazen gebouw vinden.”

Zeven jaar later werd op Goede Vrijdag na 30 jaar van bomaanslagen, ontvoeringen en schietpartijen de Noordierse vrede getekend, een akkoord dat werd bereikt onder leiding van zijn vriend en collega-senator George Mitchell. Volgens Biden heeft Noord-Ierland veel potentie, en passant zette hij de bij de toespraak aanwezige James Martin in het zonnetje, de Noord-Ierse acteur die pas een Oscar won voor zijn rol in An Irish Goodbye.

Biden besefte dat een actieve politieke inmenging van zijn kant averechts kan werken in het Noord-Ierse wespennest. Zijn roep om het politieke bestuur in Belfast weer op gang te krijgen was evenwel duidelijk gericht aan de DUP, de pro-Britse unionisten die weigeren de macht te delen met de pro-Ierse nationalisten van Sinn Fein. Deze deling van de macht tussen deze partijen vormt het fundament van het jarige Goedevrijdagakkoord.

Eerder op de dag verweet de prominente DUP-politicus Sammy Wilson tijdens een interview met TalkTV de Amerikaanse president “anti-Brits” te zijn. Wilson voegde eraan toe dat de Britse premier Rishi Sunak eerder dit jaar onder Amerikaanse druk is bezweken bij de onderhandelingen met de EU die hebben geleid tot een nieuw akkoord over de status van Noord-Ierland, dat deel uitmaakt van het VK maar onder Brusselse jurisdictie valt.

Geen oranje

Een gezant van Biden zei dat de bewering van Wilson “simpelweg niet waar” is. Tijdens een recente St. Patrick’s Day-viering in Het Witte Huis met Noord-Ierse politici had Biden evenwel gekscherend gezegd “dat je niet welkom bent als je oranje draagt”. Oranje is de kleur van de unionisten. Als senator had Biden zich in 1985 uitgesproken tegen het vereenvoudigen van de uitlevering van voortvluchtige IRA-leden aan het Verenigd Koninkrijk.

Korter dan gepland was eerder op de dag zijn bilaterale ontmoeting met Sunak. De twee leiders dronken thee in het Grand Hotel van Belfast waar de Amerikaanse delegatie verbleef. Ze spraken over Noord-Ierland en over de oorlog in de Oekraïne. Een Brits-Amerikaans handelsakkoord, de post-Brexit-droom van Londen, kwam evenwel niet ter sprake. Biden lijkt daar minder trek in te hebben dan zijn voorganger, Donald Trump.

Na een bezoek van anderhalve dag aan Noord-Ierland reist Biden door naar Ierland voor een driedaagse rondreis. Als eerste zal hij Carlingford aandoen, de plaats in het uiterste noordoosten van de republiek waar zijn overgrootvader vandaan kwam. Biden, die zich vroeger wel eens geneerde voor zijn Engelse achternaam, zal daar onder meer het graf van zijn voorvaderen met een bezoek vereren.