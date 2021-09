Biden in toespraak over 9/11: ‘Eenheid is de kracht van de VS’

In de dagen na de aanslagen op de WTC-torens in New York en het Pentagon was er volgens Biden sprake van heldhaftigheid, veerkracht en “een waar gevoel van nationale eenheid”, luidde het in de video die het Witte Huis vrijdagavond lokale tijd publiceerde. “In de strijd om de ziel van Amerika is eenheid onze grootste kracht. Eenheid betekent niet dat we in hetzelfde moeten geloven. We moeten een fundamenteel respect en vertrouwen hebben.”

Op dinsdag 11 september 2001, werden de Verenigde Staten opgeschrikt door de zwaarste terreuraanslagen ooit gepleegd op het Amerikaanse grondgebied. Bijna 3.000 mensen lieten bij de verschillende aanslagen uitgevoerd door negentien vliegtuigkapers het leven.

Archiefbeeld. De twee torens van het World Trade Center staan in brand na de aanslagen. (11/09/2001) Beeld REUTERS

Biden zal zaterdag eerst Ground Zero bezoeken in New York, de plek waar de WTC-torens instortten toen terroristen van al-Qaida met twee lijnvliegtuigen tegen de torens vlogen. Nadien trekt hij naar Shanksville in Pennsylvania, de plaats waar een ander toestel crashte nadat de passagiers zich verzet hadden tegen de kapers. Nadien gaat de president naar het Pentagon, het ministerie van Defensie dat ook een van de doelwitten was. Biden zal geen toespraken houden, maar enkel de verschillende locaties bezoeken om zijn respect te betuigen aan de slachtoffers, aldus het Witte Huis.

De aanslagen hebben volgens Biden een generatie gemotiveerd om hun land te dienen en te beschermen tegen terrorisme. Iedereen die de VS wil treffen moet voor de president dit weten: “We zullen je opjagen, te pakken krijgen en ter verantwoording roepen.” Dit geldt zowel vandaag, morgen als in de toekomst, klinkt het in de video.

Biden had ook kritiek op de “duistere krachten van de menselijke natuur” die na de aanslagen tevoorschijn kwamen, namelijk “angst en woede”. Zo waren er vooroordelen en was er geweld tegen Amerikaanse moslims, tegen de “gelovigen van een vredevolle religie”. Maar dit mag het land niet verdelen, klonk het. “Eenheid is wat ons definieert, Amerika op zijn best.”