Biden en Xi bellen ruim twee uur over de oorlog in Oekraïne, met weinig overeenstemming

Voor het eerst sinds de Russische invasie in Oekraïne hadden Biden en Xi vrijdag rechtstreeks telefonisch contact. Het gesprek duurde ruim twee uur. Volgens de Chinese staatsmedia heeft Xi Biden de les gelezen over het belang van wereldvrede. Het Witte Huis liet weten dat Biden Xi heeft gewezen op “de implicaties en gevolgen” van mogelijke materiële steun aan de Russen.

Xi en Russisch president Poetin beklonken vorige maand een nieuw strategisch partnerschap: een ‘samenwerking zonder grenzen’ die een formeel bondgenootschap overstijgt. Sinds de invasie geeft Peking wisselende signalen over het Russische optreden in Oekraïne. Officiële verklaringen lopen uit op tirades tegen de VS, waarbij China aandringt op een nieuwe Europese veiligheidsarchitectuur die de ‘Russische zorgen over veiligheid’ serieus neemt.

Peking zegt echter ook de soevereiniteit van zijn handels­partner Oekraïne te respecteren. De Chinese ambassadeur in Oekraïne toonde zich maandag op Twitter onder de indruk van “de kracht en eenheid” van het Oekraïense volk. Terwijl op Chinese sociale media pro-Russische desinformatie wordt rondgepompt, verspreidde het Amerikaanse bureau van CGTN, de internationale tak van de Chinese staatstelevisie, vlak voor het gesprek tussen Xi en Biden op Twitter beelden van burgers die omkwamen door Russische beschietingen toen ze in de rij stonden voor brood. Deze negatieve berichtgeving over Rusland is opmerkelijk.

Chinese hulp aan Rusland

Deze week stelden de VS dat Rusland aan Peking heeft gevraagd om wapens en andere militaire hulp, van drones tot maaltijden voor het Russische leger. Zowel China als Rusland ontkent dat. Maandag vochten Bidens veiligheidsadviseur Jake Sullivan en de Chinese topdiplomaat Yang Jiechi elkaar tijdens een zeven uur durend overleg in Rome verbaal de tent uit, toen Sullivan waarschuwde dat Chinese steun aan Rusland ‘ernstige gevolgen’ zal hebben.

China zegt wel de ‘normale economische en handelssamenwerking’ met Rusland voort te zetten, maar houden Chinese banken en bedrijven zich angstvallig aan de sancties. China kan zich als kampioen globalisering het verlies van westerse markten voorlopig niet permitteren.

Voor Peking draaide het telefoongesprek met Biden niet alleen om de Chinese opstelling in de oorlog in de Oekraïne. De kwestie-Taiwan is veel belangrijker voor Peking, dat Taiwan als een afvallige provincie beschouwt die hoe dan ook onder Chinees bestuur moet worden gebracht. Dat uitgangspunt benadrukte Peking door het vliegdekschip de Shandong door de Straat van Taiwan te laten varen, enkele uren voor het telefoontje tussen Xi en Biden. Dit is een zeer gevoelige kwestie: Taiwan houdt met argusogen in de gaten of China zijn militaire activiteiten rond Taiwan opvoert nu de VS worden afgeleid door de oorlog in Oekraïne.