Biden en de Republikeinen hebben ineens een gezamenlijk doel: de verhoging van het schuldenplafond

Een politieke deal rond het Amerikaanse schuldenplafond lijkt dinsdag een stap dichterbij. Onderhandelingen tussen president Joe Biden en Republikein Kevin McCarthy, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, verliepen volgens beiden productief. Overeenstemming is broodnodig om een financiële catastrofe af te wenden.

Een uur lang zaten Biden en McCarthy dinsdag tegenover elkaar in het Oval Office, de presidentiële werkkamer in het Witte Huis. De inzet van hun onderhandeling was een verhoging van het schuldenplafond, het maximale bedrag dat de Verenigde Staten bij wet mogen lenen.

Als dat limiet niet omhoog gaat, kan het land binnenkort zijn rekeningen niet meer betalen. Volgens Janet Yellen, minister van Financiën, zou dat moment op 1 juni al kunnen aanbreken – een rampscenario dat iedereen wil voorkomen.

Daarbuiten hebben Biden en McCarthy echter diametraal tegengestelde belangen. Om het schuldenplafond te verhogen moet het Huis van Afgevaardigden, onder McCarthy’s leiding, een nieuwe begrotingswet aannemen. De president wilde een ‘schone’ verhoging, zonder aanvullende voorwaarden. De Republikein gebruikt de oplopende druk echter om bij Biden politieke concessies af te dwingen.

De onderhandelingen van deze week signaleren een verschuiving van de positie van Biden en zijn Democratische Partij. De afgelopen weken herhaalde de president steevast dat over de verhoging van het schuldenplafond niet valt te onderhandelen. Daar lijkt hij nu van teruggekomen.

Pittige opgave

Een optimistische Kevin McCarthy noemt een deal voor het einde van de week “mogelijk”. Tegelijk stelt hij dat beide partijen nog altijd “ver uiteen” liggen. Zelfs als McCarthy en Biden eruit komen, dan nog wacht de Republikeinse voorzitter een pittige opgave. Hij moet het resultaat ook nog zien te verkopen aan zijn eigen fractie.

De radicaal-rechtse Republikeinse flank is fundamenteel tegen het verhogen van de staatsschuld. Eind vorige maand kreeg McCarthy hen met hakken voor de sloot aan boord voor een eerder wetsvoorstel voor een verhoging. Daarvoor had hij in de wet zware bezuinigingen ingebakken op het gebied van klimaat, zorg en sociale zekerheid – stokpaardjes van Biden, rechts een doorn in het oog.

Die eerste wet heeft geen enkele kans van slagen in de Democratisch-gezinde Senaat, maar toont wel waar de Republikeinen heen willen met de onderhandelingen. Hoeveel Biden bereid blijkt de Republikeinen te geven is nu de vraag.

Reis afgezegd

Chuck Schumer en Hakeem Jeffries, de Democratische leiders in respectievelijk de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, waren dinsdag ook bij de onderhandeling aanwezig. Zij zeiden na afloop te streven naar een “gezamenlijke” wet met de Republikeinen. Dat betekent dat de Democraten onherroepelijk op pijnlijke vlakken in hun programma zouden moeten snijden.

De progressieve flank van de Democraten uit zorgen over de ogenschijnlijk flexibelere opstelling van de president en hun partijleiderschap. Zij vrezen achteruitgang. “We hebben niet de Joe Biden van 1986 verkozen”, zei Congreslid Pramila Jayapal. “We verkozen de Joe Biden van 2020.”

Biden heeft een geplande buitenlandreis, naar Australië en Papoea-Nieuw-Guinea, preventief afgezegd om door te kunnen met onderhandelen. Zijn bezoek aan Japan voor de G7-top op woensdag gaat wel door. Daarna keert hij direct terug naar de VS, aldus het Witte Huis.