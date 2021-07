Biden: ‘De enige pandemie die we hebben, vindt plaats onder ongevaccineerden’

Het Witte Huis vindt al langer dat sociale media meer moeten doen om desinformatie te weren. De Amerikaanse regering ziet foutieve berichtgeving over vaccinaties als een van de belangrijkste redenen dat een deel van de Amerikaanse bevolking zich nog niet heeft laten vaccineren. Met alle gevolgen van dien: afgelopen week nam het aantal besmettingen met 70 procent toe. Op vrijdag werden ruim 50 duizend nieuwe gevallen geregistreerd.

Dat is lang niet zoveel als op het hoogtepunt van de pandemie in de VS, maar nu treft het virus voornamelijk Amerikanen die nog niet gevaccineerd zijn. Die groep is oververtegenwoordigd bij de ziekenhuisopnames en doden. “De enige pandemie die we hebben, vindt plaats onder ongevaccineerden”, aldus Biden.

En dat komt deels door gebrekkige handhaving op sociale media, stelt de regering. Eerder deze week claimde het Witte Huis dat een tiental gebruikers van Facebook goed is voor 65 procent van de misleidende berichten op het platform: een soort superspreaders van desinformatie dus. De regering van Biden eist dat Facebook harder optreedt tegen individuele gebruikers en berichten met desinformatie weert.

Facebook-woordvoerder Kevin McAlister kaatst de bal terug naar het Witte Huis. “We laten ons niet afleiden door beschuldigingen die niet door de feiten worden ondersteund.” Facebook zegt wel degelijk hard op te treden. Zo zouden ze 18 miljoen berichten met foutieve informatie over het virus en vaccinaties hebben verwijderd.

‘Zondebok’

Volgens McAlister speelt het medium juist een belangrijke rol bij het verschaffen van informatie over corona. “Meer dan 2 miljard mensen hebben gezaghebbende informatie over corona en vaccinaties op Facebook bekeken”, aldus de woordvoerder, “meer dan op welke andere plek op internet dan ook.” Het Witte Huis is op zoek naar een “zondebok”, stelt Facebook, omdat de Amerikaanse vaccinatiecampagne spaak loopt.

De vaccinatiecampagne ging aanvankelijk als een speer, maar is bijna tot stilstand gekomen. Inmiddels is 48,05 procent van de Amerikanen volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. De directeur van de CDC, de belangrijkste gezondheidsorganisatie van de Verenigde Staten, kondigde afgelopen donderdag al aan dat ongevaccineerde Amerikanen de stijgende besmettingen veroorzaken. “We zien uitbraken in delen van het land met een lage vaccinatiegraad”. Volgens de cijfers van de CDC is 99 procent van de Amerikaanse coronadoden en 97 procent van de mensen die in het ziekenhuis belanden, niet gevaccineerd. In delen van het land waar de vaccinatiegraad hoger ligt, gaat het juist goed.

Bidens kritiek op Facebook is onderdeel van de algemene frustratie bij zijn regering over de tweedeling die in het land dreigt te ontstaan: tussen Amerikanen met en zonder een prik in hun arm. Amper twee weken geleden vierde het land zijn ‘onafhankelijkheid’ van het virus. De regering voelt er weinig voor om opnieuw beperkingen in te voeren en daarmee de Amerikanen die wel gevaccineerd zijn te benadelen. Tegelijk vreest ze dat de zorg alsnog onder grote druk komt te staan als ze de teugels verder laat vieren: een dilemma dat zich moeilijk laat oplossen zolang een deel van de Amerikanen het vaccin blijft weigeren.