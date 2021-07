Biden beschuldigt Rusland ervan midterms in 2022 te willen verstoren

In het najaar van 2022 zijn er in de VS tussentijdse verkiezingen gepland, de zogenaamde midterms. Daarbij worden alle zetels in het Huis van Afgevaardigden en een derde van de zetels in de Senaat vernieuwd. "Kijk naar wat Rusland al doet met de verkiezingen van 2022 en fake news. Het is een regelrechte schending van onze soevereiniteit", aldus Biden tijdens een bezoek aan het Bureau van het Directoriaat van Nationale Inlichtingen, nabij Washington.

Biden viel verder ook zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin aan. "Hij is het hoofd van een economie die kernwapens en oliebronnen heeft, en niets anders. Dat maakt hem volgens mij nog gevaarlijker."

De Democraat sprak verder zijn bezorgdheid uit over de intensivering van cyberaanvallen, die via ransomware gegevens versleutelen in ruil voor losgeld. "Als we in oorlog komen met een andere mogendheid, zal dat komen door een cyberaanval", klinkt het.