Biden belooft Oekraïne ‘resoluut’ op te treden bij eventuele Russische inval

De Oekraïense president Zelenski gaf op Twitter aan dat het gesprek met Biden de “bijzondere aard” van de relatie tussen de twee staten aantoont. Volgens Zelenski besprak hij met Biden de acties van Oekraïne, de VS en partners “om de vrede in Europa te behouden, zodat er geen verdere escalatie plaatsvindt.” Ook bespraken ze hervormingen. “We waarderen de niet aflatende steun voor Oekraïne”, klonk het bij de president.

De Amerikaanse president “sprak zijn steun uit voor de vertrouwenwekkende maatregelen om de spanningen in Donbass te de-escaleren en voor de actieve diplomatie om de implementatie van de akkoorden van Minsk te versnellen”, aldus de verklaring van het Witte Huis. Volgens die akkoorden, overeengekomen onder bemiddeling van Frankrijk en Duitsland, beloofde Oekraïne om politieke hervormingen door te voeren en beloofde Rusland om een einde te maken aan zijn steun aan de separatistische, pro-Russische rebellen.

De Russische president Vladmir Poetin, de Oekraïense president Volodimir Zelenski (midden) en rechts de Amerikaanse president Joe Biden. Beeld AFP

President Biden benadrukte tot slot de toewijding van de Verenigde Staten en hun bondgenoten aan het principe van “niets over jullie zonder jullie”, zo klinkt het in de verklaring.

Zowel Biden als Zelenski gaven in het gesprek aan de diplomatieke pogingen om de situatie op te lossen te ondersteunen. De relatie tussen Rusland enerzijds en Oekraïne en het Westen anderzijds staat onder druk. Rusland heeft tienduizenden troepen gestationeerd aan de grens met Oekraïne, een partnerland van de NAVO. Het Westen vreest een mogelijke militaire interventie van Moskou tegen Kiev.

The first international talk of the year with @POTUS proves the special nature of our relations. Joint actions of 🇺🇦, 🇺🇸 and partners in keeping peace in Europe, preventing further escalation, reforms, deoligarchization were discussed. We appreciate the unwavering support of 🇺🇦. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 2 januari 2022

Strategische veiligheidsdialoog

Op 10 januari staat een gesprek gepland tussen Biden en de Russische president Vladimir Poetin in de Zwitserse stad Genève. Het gaat om een bijeenkomst in het kader van de strategische veiligheidsdialoog die president Biden en president Poetin tijdens hun top afgelopen juni zijn overeengekomen, die hoofdzakelijk de beheersing van hun kernwapens als doel heeft. Maar ook de situatie in Oekraïne zal aan bod komen. Later volgen de NAVO-Rusland Raad op 12 januari en een ontmoeting in het kader van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) op 13 januari. De OVSE houdt in Oekraïne al jaren toezicht op naleving van de wapenstilstand tussen pro-Russische separatisten en het Oekraïense regeringsleger.

Donderdagavond had Biden al een telefoongesprek van 50 minuten met Russisch president Poetin waarin hij nog eens waarschuwde dat een invasie van Oekraïne niet zonder gevolgen zal blijven. Poetin zou op zijn beurt hebben benadrukt dat zware sancties zullen leiden tot een breuk met het Westen. Het Russische staatshoofd liet na afloop weten dat hij “tevreden” was over het gesprek. “De discussie was openhartig en concreet”, besloot een woordvoerder van het Kremlin.