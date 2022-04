Bezieler van Studio-100 koor komt in opspraak om seksueel wangedrag: ‘Ik heb het ondergaan als een pop’, getuigt slachtoffer

De bezieler van het Studio 100-koor moest in 2018 opstappen nadat meisjes hem beschuldigden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij een bemiddeling spraken de partijen af dat zangcoach A. nooit meer in het koorcircuit of met minderjarigen zou mogen werken. Maar daar houdt de man zich volgens onze informatie niet aan.

Begin 2018 werd de top van Studio 100 ingelicht over een zaak van seksueel grensoverschrijdend gedrag in hun jeugdkoor. Veel leden waren op de hoogte van het gedrag van K.A. (46) Maar pas nadat een lid Viktor Verhulst in vertrouwen had genomen, kreeg ook de leiding van Studio 100 lucht van de zaak.

De Morgen sprak de voorbije weken met verschillende (oud-)koorleden en mensen uit de entourage. Daaruit blijkt dat A. jarenlang meisjes uit het koor benaderde: hij stuurde hen flirterige sms’jes en probeerde een relatie met hen aan te knopen waarbij het soms ook tot seksuele contacten kwam.

Toen hij door de Studio 100-top werd aangesproken, zou A. verschillende relaties met koorleden hebben toegegeven. Alleen zag hij daar het probleem niet van in: volgens hem gebeurde alles met toestemming en waren zij ouder dan 16 jaar.

Tien dagen later was er een gesprek tussen A. en de Studio 100-leiding waarbij de samenwerking met onmiddellijke ingang werd stopgezet. Over de reden werd niet gecommuniceerd. Ouders van koorleden kregen een mail dat de zangcoach om persoonlijke redenen zelf had beslist een stap opzij te zetten. “We respecteren zijn beslissing en zijn intussen op zoek naar een nieuwe zangcoach die minstens het niveau van A. evenaart”, aldus de mail.

We contacteerden K.A. voor een reactie, maar hij gaf niet thuis. Volgens zijn advocate Anne-Marie Laureys werd de samenwerking met Studio 100 in onderling overleg beëindigd.

Klacht wegens verkrachting

A. startte in 2007 als zangcoach bij het Studio 100-koor, een showkooropleiding van waaruit zangers en zangeressen worden geselecteerd voor producties zoals de Grote Sinterklaasshow. Het telde zo’n honderd leden tussen 14 en 22 jaar. Bijna allemaal zagen ze het koor als een opstapje naar een muziekcarrière. In 2015 namen veel leden deel aan de talentenjacht K3 zoekt K3, waar ook het grote publiek zangcoach A. leert kennen. “We wilden allemaal een ster worden”, zegt een van hen.

Een ander oud-koorlid (28) vertelt hoe zij te maken kreeg met A. “Toen ik 21 werd stuurde hij een berichtje: ‘Eindelijk volwassen.’ Daarna volgden er meer berichten, die hij ondertekende met kusjes. Als ik niet meteen antwoordde, stuurde hij nog een kusje, tot ik terugstuurde. Eerst vond ik dat raar, maar ik was ook wel blij dat hij me zag staan. Hij besliste wie er kon deelnemen aan de shows.”

A. drong ook aan op een privéles bij hem thuis. Op een avond ging ze daarop in en kwam het tot seks. “Ik heb het ondergaan als een pop en ben nadien naar huis vertrokken.”

De Grote Sinterklaasshow (2015 in het Sportpaleis te Antwerpen). Het is een van de producties die zangers en zangeressen selecteerden uit Studio 100-koor, waar K.A. zangcoach was. Beeld Photo News

In 2017 diende zij bij de lokale politie een klacht in wegens verkrachting. Die werd geseponeerd. De vrouw, die al uit het koor was gestapt en ontgoocheld de muziekwereld de rug toekeerde, lichtte Studio 100 niet in over haar klacht. “Ik dacht dat ik de enige was.”

Dat was ze niet. Volgens onze informatie diende nog een vrouw klacht in tegen A. Verschillende oud-koorleden bevestigen aan De Morgen hoe ze ook flirterige berichtjes kregen van A. Hij nodigde ook meerdere meisjes die we spraken uit voor een privéles.

Na zijn ontslag kwamen ook bij Studio 100 nieuwe verhalen naar boven van minderjarige meisjes die seksueel benaderd zouden zijn.

In september 2018 werd advocate Christine Mussche ingeschakeld door Studio 100. Het bedrijf toonde zich bereid om de kosten voor de strafrechtelijke procedure tegen K.A. te betalen, maar geen van de jonge vrouwen wilde een klacht indienen; uit schaamte, uit angst om hun toekomstplannen te hypothekeren of omdat ze de zaak liever achter zich wilden laten. Dat sommigen nu toch anoniem en soms alleen in grote lijnen aan De Morgen hun verhaal vertelden, komt omdat ze vrezen dat A. nieuwe slachtoffers zal maken.

Toch werken met minderjarigen

Ook Studio 100 wilde dat risico niet lopen. Het bedrijf kwam met A. in een addendum bij zijn ontslag overeen dat hij niet meer in het koorcircuit of met minderjarige meisjes zou werken. Maar A. houdt zich volgens onze informatie niet aan die afspraken. Hoewel hij zich op Facebook als immomakelaar presenteert, startte hij vlak na zijn ontslag al mee Coolkids op, waar ook verschillende leden uit het Studio 100-koor zongen. In de zomer van 2019 stond hij met het koor op Pennenzakrock. Coolkids werd in 2019 ontbonden.

Momenteel is A. actief bij The Singing Factory, waar hij voor de nieuwe musical Kamp Delta, die dit najaar in première gaat, de muziek schreef. Hij was ook bij audities aanwezig, bevestigt The Singing Factory. Op zijn website, die dateert van 2018 en waar hij zich presenteert als zangcoach, biedt hij ook individuele zanglessen aan voor ‘jong en oud’.

Onbegrijpelijk, zo stellen de meisjes en jonge vrouwen uit het Studio 100-koor die met hem te maken hadden. “Ik wilde absoluut niet dat dit naar buiten kwam”, zegt een van hen. “Maar hij laat ons geen keuze. Dit moet stoppen.”

De advocate van A. zegt dat haar cliënt “een grote verantwoordelijkheid draagt waar hij zorgvuldig en bedachtzaam mee omgaat”. Volgens Laureys dateert Coolkids van voor de overeenkomst en werkt A. voor Kamp Delta niet direct samen met jongeren. “Zich inzetten als componist is wel toegelaten.” Zijn website is volgens haar niet meer actueel.

Het jeugdkoor werd twee jaar geleden grondig vernieuwd tot SPOTZ-ON. Ook het welzijdsbeleid werd geactualiseerd. “Hoe Studio 100 hiermee is omgegaan, is een schoolvoorbeeld van hoe bedrijven grensoverschrijdend gedrag zouden moeten aanpakken”, zegt Mussche, door Studio 100 aangeduid als woordvoerder. “Maar het is uiteraard bijzonder jammer dat de man zich niet aan de formele verbintenis lijkt te houden.”