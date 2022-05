▶ Bewakingsbeelden tonen Russische soldaten die twee burgers in de rug schieten alvorens hun bedrijf te plunderen

CNN kreeg de beelden van het incident in handen. De feiten dateren van 16 maart, bij een autohandelaar. De Amerikaanse zender kon de slachtoffers identificeren. Een van hen was de eigenaar van het autodealerbedrijf, dat de Russische soldaten ook plunderden. Zijn familie wenst niet bij naam genoemd te worden. De andere was Leonid Oleksiyovych Plyats, een 68-jarige grootvader die daar als bewaker werkte.

Yulia, de dochter van Plyats, kan het niet aan om de beelden te zien, maar ze bewaart de video om hem ooit aan haar kinderen te tonen, zodat ze nooit vergeten hoe wreed de Russen waren. “Het zijn beulen”, zegt ze aan CNN. “Het is verschrikkelijk. Mijn vader was een 68-jarige, vreedzame, ongewapende burger.”

‘Koelbloedige moord’

In maart probeerden de Russische troepen een eerste keer om de Oekraïense hoofdstad Kiev in te nemen. Er waren toen hevige gevechten tussen de Russische en de Oekraïense militairen op de hoofdweg naar Kiev. Maar bij de autohandelaar op 16 maart was er geen sprake van een strijd tussen soldaten, noch tussen soldaten en gewapende burgers. CNN, dat de beelden van de bewakingscamera’s kon verifiëren, heeft het over “een laffe, koelbloedige moord op twee ongewapende mannen”.

Eerst willen vijf Russische soldaten inbreken in de autozaak. De eigenaar stapt met opgeheven handen op hen af. De soldaten fouilleren hem, zo lijkt het op de videobeelden. Bewaker Plyats komt erbij en er vindt een gesprek plaats. De soldaten wenden zich af en de twee Oekraïners stappen weg. Dan verschijnen minstens twee Russische militairen in beeld achter de mannen. Ze vuren op de twee burgers, die meteen neer op de grond vallen.

Nog op de beelden is te zien dat de Russische militairen de autozaak plunderen. Twee van hen lijken te toasten op elkaar met een drankje. Op dat moment is de bewaker, Plyats, nog in leven. Hij krabbelt overeind en strompelt terug naar zijn wachtpost. De opa belt naar andere Oekraïners voor hulp. Een groepje vrijwillige burgerstrijders probeert Plyats te redden en wisselt schoten uit met Russische soldaten. Ze kunnen niet op tegen de Russische overmacht, maar slagen er toch in Plyats uit het wachthuisje te slepen. De man heeft dan al te veel bloed verloren en sterft.