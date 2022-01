Beurzen kleuren wereldwijd bloedrood: ‘Winter is here’

De bloedrode dag op de Europese beurzen was volgens analisten het gevolg van de geopolitieke spanningen rond Oekraïne en de aankomende vergadering van de Amerikaanse centrale bank. Daar wordt voor het eerst sinds 2018 een intrestverhoging verwacht.

De Bel20 sloot de dag op 3.993,65 punten, een verlies van meer dan 150 punten tegenover vrijdagavond. Maar één van de aandelen uit de korf van twintig steraandelen slaagde erin winst te boeken: telecombedrijf Proximus.

Ook elders in Europa stapelen de beursverliezen zich op. In Amsterdam staat de AEX-index rond 17 uur meer dan 2,5 procent in het rood, de DAX-index in Frankfurt 3,38 procent en de CAC40-index in Parijs 3,55 procent.

“De Europese en Britse markt worden nog altijd gedomineerd door de angst voor rentestijgingen”, zegt Joachim Klement van Liberum Capital aan het financiële persagentschap Bloomberg. “Het lijkt nog iets te vroeg om te kopen, maar we verwachten wel dat de markten zullen herstellen na de meeting van de Federal Reserve deze week en die van de Bank of England in februari.”

Ook de beurzen in de Verenigde Staten tekenen bloedrode cijfers op. De S&P 500 is zelfs op koers naar een correctie. Die wordt bevestigd als de index minstens 10 procent lager sluit dan de recordstand. Op dit moment staat de S&P 500 10,9 procent lager dan de recordstand op 3 januari.

Beurskenners waarschuwen hier al langer voor. Volgens strateeg Michael Wilson van Morgan Stanley was de neerwaartse koers van de aandelen in januari onontkoombaar. “We hebben de gegevens bestudeerd en er zijn geen signalen dat het dieptepunt in zicht is. Volgens ons zal het nog een heel stuk lager gaan. Winter is here”, zegt hij met een knipoog naar de TV-serie Game of Thrones.