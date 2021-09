Beurscrash lijkt op komst, wat nu? ‘Als je ruim in de aandelen zit, heeft het weinig zin om nog iets te doen’

De Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA), zeg maar de Europese beurswaakhond, waarschuwt voor het risico op een beursklap. Wat doet u het best als belegger?

Waarom verwacht de Europese beurswaakhond een ‘correctie’?

Steven Maijoor, de directeur van de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten, ziet een aantal risico’s. De optelsom van die risico’s maakt dat de Europese toezichthouder meent dat een ineenstorting van de financiële markten waarschijnlijk is.

De afgelopen jaren zijn de schulden, zowel bij bedrijven, particulieren als overheden, zeer hoog opgelopen. Daarnaast noteren de aandelenmarkten op recordhoogtes. De ESMA-topman spreekt in zijn analyse van overgewaardeerde beleggingen: zowel aandelen als risicovolle investeringen zoals de zeer beweeglijke cryptomunten.

Ook het nemen van veel meer risico’s door particuliere beleggers baart zorgen. Zo waarschuwt Maijoor voor mobiele beleggingsapps waarmee mensen hun geld zonder extra kosten in financiële producten kunnen steken terwijl aankopen op sociale media worden aangespoord.

De ESMA, opgericht in reactie op de kredietcrisis van 2008, staat niet alleen met haar analyse. Eerder al waarschuwden de Europese Centrale Bank en het IMF voor een overdreven optimisme bij de Europese beleggers. En een les die wat vergeten lijkt: what goes up, must come down. Dat wist Isaac Newton al. Philippe Gijsels, hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis: “Ik volg de ESMA in haar analyse van speculatie in de markt. Anderzijds, risico is inherent aan de beurs en zeker als die al een hele tijd omhoog gaat. We hebben nu al veertien maanden een constante stijging gezien.”

Wanneer komt de crash en welke aandelen lopen dan vooral gevaar?

Wie dat kan voorspellen, heeft goud in handen. Idem wat de timing van een eventuele beurscorrectie betreft. Want niet iedereen deelt het pessimistische vooruitzicht van de ESMA. Bank of America concludeerde onlangs uit een rondvraag onder Europese fondsbeheerders dat een nipte meerderheid nog steeds denkt dat de rally tot volgend jaar aanhoudt. Analisten wijzen naar de winstcijfers en groeiverwachtingen van bedrijven die, ondanks de naweeën van de coronapandemie, goed zijn. De wereldeconomie is weer aangetrokken en de centrale banken gaan nog wel even door met de stimuleringsmaatregelen.

Philippe Gijsels: “De belegger toont zich eigenlijk erg rationeel. Cashgeld verliest almaar meer aan waarde, omdat de rente nul is of zelfs negatief. Tegelijk is de inflatie in Europa gestegen naar 3 procent.” De rush op alternatieven zorgt bijgevolg voor duurder vastgoed, duurdere aandelen, en zo is de cirkel weer rond. “Enkel een ingrijpen van de centrale banken, via een renteverhoging, zou die spiraal breken”, zegt Gijsels. Met andere woorden: rentegevoelige aandelen zijn dus de eerste die bij een klap in het vizier komen. Denk dan aan ondernemingen met veel schulden op de balans. Denk ook aan dure techaandelen, vastgoed of telecom. Financiële aandelen, zoals banken, zouden dan weer gelukkig zijn met een stijgende rente.

Wat doe ik dan het best als belegger?

“Als je tijdens een crash ruim in de aandelen zit, dan heeft het eigenlijk weinig zin om nog iets te doen”, merkt Joost van Leenders, beleggingsstrateeg bij Kempen Capital Management, op in het Financieele Dagblad. De reden is simpel: op dergelijk moment zijn er weinig kopers voor je aandelen. En als die er zijn, dan kopen ze alleen tegen een lage prijs. Waardoor je veel meer verlies lijdt dan nodig.

Ook Philippe Gijsels stelt dat je als belegger beter de lange termijn voor ogen houdt. “De markt is al lange tijd aan het stijgen, dus de meeste beleggers hebben wat winst gemaakt. Die kun je zien als buffer.” Het alternatief ‘Buy-the-dip’ is mooi in theorie, maar extreem moeilijk in de praktijk. “Je zou nu kunnen verkopen en je winst nemen, en bij een crash goedkoop aandelen kunnen inkopen”, legt Gijsels dat fenomeen uit. “Maar dan moet je twee keer juist gokken: op het juiste moment verkopen en op het juiste ogenblik weer inkopen.”

Een belangrijke les: Hoe slecht het er ook uitziet, de koersen herstellen zich meestal weer binnen afzienbare tijd.