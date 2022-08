Beursanalist Stefan uit ‘FIRE’: ‘Voor mijn bemeubeld appartement betaal ik 255 euro huur, water en wifi incluis’

FIRE staat voor ‘Financial Independence, Retire Early’. Ofwel: al vanaf vroege leeftijd zo veel mogelijk geld beleggen om zo jong mogelijk op pensioen te kunnen gaan. Iets waar alle twintigers en dertigers in de nieuwe docuserie FIRE op VRT MAX naar eigen zeggen perfect in geslaagd zijn. Onder hen Stefan Willems (29), een van de opvallendste figuren in de reeks. Als onafhankelijk beursanalist en oprichter van geldsite Spaarvarkens.be verhuisde hij ruim 1,5 jaar geleden bewust naar het Bulgaarse bergdorp Bansko. Om er veel spaarzamer te kunnen leven en zo nóg meer te kunnen beleggen. “Sorry, maar het alledaagse leven is hier gewoon spotgoedkoop", vertelt hij ons aan de telefoon. “Voor mijn bemeubeld appartement betaal ik 255 euro maandhuur, water en wifi inbegrepen. Terwijl ik voor mijn elektriciteit – al verbruik ik zeer weinig – zo’n 10 à 12 euro per maand uitgeef. Neem daar ook de lage belastingen in Bulgarije bij – voor mijn inkomen 10 procent vlaktaks en zo’n 4,5 procent aan sociale bijdragen – en van elke 100 euro die ik verdien, hou ik hier zeker 85 euro over. Waarvan ik dus het merendeel opnieuw kan beleggen.”

In de winter verandert het Bulgaarse Bansko – 10.000 inwoners groot – in het goedkoopste skioord van Europa. Beeld Getty Images

De basiswet van 4%

Al heeft Willems nu al een stevige financiële buffer nadat hij zich ruim tien jaar geleden tot het FIRE-dom bekeerde. “Ik wist toen vooral wat ik niet wilde en dat was een beroepsleven zoals mijn ouders. Mijn moeder was leerkracht op een basisschool, terwijl mijn vader shifts draaide als magazijnier. Allebei veeleisende jobs, ook al hebben ze intussen een mooi huis op een grote lap grond. Maar was dat een heel leven zwoegen waard? Dus besefte ik al van jongs af aan dat ik maar beter zo snel mogelijk financieel onafhankelijk kon worden.” Om dat doel te bespoedigen, studeerde Stefan financiën aan de hogeschool en werkte hij nadien kortstondig bij een bank.

Intussen had hij ook aangevoeld dat het klassieke FIRE-concept hem het beste lag: “Van cryptomunten of andere schimmige beleggingen ben ik geen fan, ik hou het bij individuele aandelen en ETF’s (aandelenfondsen, red.), waarvan de opbrengst me moet helpen bij de ‘regel van 4 procent’. Dat is dé basiswet waaruit de FIRE-filosofie dertig jaar geleden is ontstaan. Volgens die wet moet 4 procent aan jaarlijkse beleggingsopbrengsten volstaan om in je dagelijkse levensbehoeften te voorzien en intussen je kapitaal nog te zien stijgen. Daarbij is de mogelijke inflatie voor alle duidelijkheid niet meegerekend: als die pakweg 3 procent op jaarbasis bedraagt, dan moet je dus uit je beleggingen 7 procent winst per jaar zien te puren om zorgeloos van te kunnen leven. En dat lukt mij intussen.

“Maar pas op: daar is geen hocus pocus aan voorafgegaan. Wel jarenlang mezelf zowat alles ontzeggen zodat ik een startkapitaal van 50.000 à 60.000 euro kon vergaren.” En zelfs dat is met de nodige ‘hobbels’ gebeurd: zo zal ik nooit 24 juli 2014 vergeten, toen ik na een verkeerde investering met hefbomen – ik was toen nog niet ‘financieel’ volwassen – op Mobistar-aandelen binnen 48 uur plots 80 procent van mijn portefeuillewaarde ben kwijtgeraakt. Van die klap ben ik toch even moeten bekomen.”

Uitgeschreven in België

Momenteel valt de inflatie in België torenhoog uit, dus is het mooi meegenomen dat Stefan Willems officieel in Bulgarije resideert. “Al was dat niet de belangrijkste reden waarom ik uit België ben vertrokken. Ook de coronacrisis heeft een belangrijke rol gespeeld. Zeker tijdens de lockdowns werd ik bijna gek in mijn krappe Leuvense studio van 10 vierkante meter en verging ik van de eenzaamheid. Die vreselijke periode heeft mijn vertrek uit België – ik heb me zelfs officieel laten uitschrijven – definitief gemaakt. Zonder dat ik toen al wist naar welk land ik zou verhuizen. Wel heb ik volgens mijn spaarzame filosofie bewust naar een goedkoper land gezocht. Eerst stonden ook Marokko en Portugal op mijn lijstje, maar uiteindelijk is het dus Bansko in Bulgarije geworden.”

“Hoewel de natuur hier fantastisch is – het blijkt het goedkoopste skioord van Europa – had ik er vooraf nog nooit van gehoord, maar het is intussen een verzamelplek voor ‘digitale nomaden’ als ik. Met makkelijk 150 à 200 zijn we hier intussen: mensen voor wie het niet uitmaakt in welk land ze wonen, als ze er maar goedkoper kunnen leven en intussen hun werk in het geboorteland met een laptop en smartphone kunnen afhandelen.” Zoals Stefan dat voor zijn geldsite en freelanceopdrachten rond financiën doet. “In Bansko leef je met 800 euro per maand als een koning én met 1.000 euro per maand als een keizer. Al raak ikzelf hooguit aan 850 euro. Waarbij natuurlijk ook meespeelt dat ik totaal niet materialistisch ben. Ik hecht aan geen enkel voorwerp. Behalve mijn autootje (een bescheiden Chevrolet Spark, red.) is er niets wat ik nodig zou hebben om gelukkiger van te worden.”

Behalve zijn autootje – een bescheiden Chevrolet Spark – heeft Stefan Willems eigenlijk geen grote materialistische eigendommen. Beeld VRT

Vergeten te leven?

Of Stefan met zijn extreme spaarzaamheid intussen niet vergeet te ‘leven’? “Fout, ik ‘leef’ net meer dan de gemiddelde mens. Net omdat ik niet aan plaats, woning of ander object gebonden ben. Zelfs in Bulgarije verander ik om de twee, drie maand van huurappartement. Omdat ik tussendoor ook naar andere delen van de wereld reis. Zo zal ik de komende maanden overwinteren in Thailand en Vietnam en passeer ik pas in de lente van 2023 voor het eerst weer in België. Maar voor hooguit een maand, nadien gaat het opnieuw richting Bansko. Bovendien mag je spaarzaamheid niet vereenzelvigen met gierigheid. Ik durf wel wat meer te spenderen aan sommige zaken. Als ik op vakantie ben, durf ik al eens 1.500 euro per maand uit te geven – ook Japan en de VS staan op mijn shortlist – en bij restaurantbezoeken kijk ik niet op een euro meer of minder. Maar zelfs binnen een jaar of dertig zie ik mezelf plots niet een villa met zwembad cadeau doen. Uiteindelijk is geld voor mij geen doel op zich, maar eerder een geruststelling.”