‘Betutteling van de hoogste graad’: weinig politiek animo voor lagere snelheid op autosnelweg

In hun eindrapport pleiten de acht experts, voornamelijk economen, ervoor om zo snel mogelijk werk te maken van energiebesparende maatregelen. Liever vandaag dan morgen. We staan voor een bijzonder zware winter, mogelijk zonder aardgas en olie uit Rusland. Eind april heeft de regering-De Croo de expertengroep aangesteld om met voorstellen te komen om de impact van de economische crisis op België te beperken.

Autoloze zondagen en een snelheidsbeperking van 100 kilometer per uur op autosnelwegen zijn voor de expertengroep “voor de hand liggend” om onze hang naar olie te verkleinen. Hetzelfde geldt voor temperatuurlimieten voor de verwarming van kantoorgebouwen. En voor een knip in de subsidies voor bedrijfswagens. Hierbij wordt vooral gekeken naar een beperking van tankkaarten voor privégebruik. Een politiek gevoelig thema, maar volgens de expertengroep doet zich vandaag een ‘window of opportunity’ voor.

Of de politiek zal doorduwen, is maar de vraag. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez noemt het eindrapport van de expertengroep “ontgoochelend”. Hij vindt dat er te weinig aandacht gaat naar de concurrentiekracht van bedrijven en naar het oplopende tekort van de Belgische staat. Hij past voor “militante gadgets zoals de snelheidsbeperking op de snelweg”. Ook de Vlaamse liberalen hebben zich al uitgesproken tegen een lagere snelheid op autostrades. Ze vinden dat een symbolische maatregel qua koopkracht.

Cd&v-voorzitter Sammy Mahdi noemt verplicht maximaal 100 kilometer per uur rijden of een temperatuurlimiet op kantoor “betutteling van de hoogste graad”. Al is hij wel gelukkig met de voorstellen van de expertengroep rond meer nettoloon, onder meer via een snellere indexering van de loonschalen. De socialisten van PS en Vooruit willen hun kruit voorlopig sparen. Zij mikken vooral op ingrijpender maatregelen, zoals een uitgebreid sociaal energietarief voor de lagere middenklasse. Een vraag die de expertengroep trouwens steunt. De kostprijs zou 500 miljoen per jaar bedragen.

Groen is wel enthousiast. “De expertengroep heeft sterk werk geleverd. Het rapport omvat interessante maatregelen”, zeggen covoorzitters Nadia Naji en Jeremie Vaneeckhout. “Dat we het huidige systeem van salariswagens onrechtvaardig vinden is geen geheim. We hopen dat dit opgenomen wordt in het voorstel rond fiscale hervorming.” Vandaag wordt een langverwacht rapport voorgesteld dat moet dienen als basis voor de fiscale hervorming die minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) voorbereidt.

De kans dat de regering-De Croo nog voor 21 juli, wanneer de politieke zomervakantie begint, beslist over extra koopkrachtmaatregelen, is klein. Ze heeft recent wel de verlenging van het sociaal energietarief tot eind 2022 goedgekeurd. Dat tarief helpt 2 miljoen Belgen met hun aardgas- en elektriciteitsfactuur. Ook de lagere btw op energie blijft al zeker tot dan behouden.