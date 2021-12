Betoging tegen coronamaatregelen eindigt opnieuw met rellen

Zo’n 8.000 mensen verzamelen zondagmiddag aan het Brusselse Noordstation voor de ‘betoging van de vrijheid’. Een vijftigtal brandweermannen loopt de hele tijd vooraan om de meute in het gareel te houden. Toch kan een groepje amokmakers tijdens de afsluitende speeches zich niet inhouden om met vuilnisbakken te gooien en vuurpijlen richting de politie te lanceren, waarop de agenten reageren met traangas en waterkanonnen. Later in de namiddag worden ook politiewagens beschadigd en wordt straatmeubilair in brand gestoken. Zo’n tweehonderd betogers trekken verder naar de gebouwen van de VRT en RTBF, waar ze een hek forceren en proberen binnen te dringen. In totaal worden twintig mensen opgepakt en vallen er zes gewonden.

Dat is precies waar OCAD, het orgaan dat dreigingsanalyses maakt, voor waarschuwde in een nieuw rapport. Volgens OCAD neemt de weerstand tegen de maatregelen in ons land sterk toe, wat leidt tot meer polarisatie, extremisme en bedreigingen. Een eventuele verplichte vaccinatie zou volgens OCAD, net als de coronapas, de protesten in de toekomst nog meer aanwakkeren.

Maar voor het grootste deel van de namiddag verloopt de betoging vrij rustig. Volgens Sarkis Simonjan, die als oprichter van de organisatie Belgium United for Freedom met het initiatief voor de manifestatie gekomen was, is de betoging niets minder dan een ‘afspraak met de geschiedenis’. “Alle voorgaande demonstraties hebben hun doel nog niet bereikt, want we worden nog steeds niet gehoord door de regering. Dan leef je niet in een democratie, maar in een tirannie.”

Beeld Eric de Mildt

Zo goed als alle deelnemende betogers nemen het woord ‘vrijheid’ in de mond, en dan vooral over hoe die beknot wordt door alle coronamaatregelen. Sommigen verzetten zich tegen de coronapas. Anderen nemen met spandoeken als ‘Leave them kids alone’ en ‘Volgend Overlegcomité: baby’s vaccineren?’ vooral de mondmaskerplicht vanaf zes jaar op de korrel. “Mijn zoon is negen jaar en moet nu overal een mondmasker op”, zegt Zohra. “Mondmaskers zijn slecht voor de ontwikkeling van kinderen.”

Voor anderen, zoals Vanessa, gaan alle coronamaatregelen te ver. Haar hoofd is omwonden met mondmaskers, plastic injectiespuiten sieren haar oren. “Zo probeer ik mensen te laten nadenken over hoe ver het allemaal gekomen is. We moeten meer vertrouwen op onze natuurlijke immuniteit. Ik heb zelf corona gehad aan het begin van deze pandemie. Na een paar dagen voelde ik niks meer. Waarom is al die paniek dan nodig?”

Dat de ziekenhuizen alweer vollopen met coronapatiënten, gelooft ze niet. “Ik ben vorige week nog naar het ziekenhuis geweest, en dat bleek zo goed als leeg. Het klopt gewoon niet wat ons voortdurend verteld wordt.”

Hier en daar vallen artsenjassen op in de menigte. Verschillende zorgmedewerkers zijn uitgerukt om zich te verzetten tegen de verplichte vaccinatie in de zorg. “Toen ik corona kreeg, heb ik mezelf behandeld met Ivermectine", zegt huisarts Grégory. Ivermectine wordt al sinds het begin van de coronacrisis door sommige artsen als ‘wondermiddel’ tegen corona beschreven. Door gebrek aan wetenschappelijk onderzoek raden geneesmiddelagentschappen en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het niet aan als geneesmiddel. Toch vindt Grégory dat we beter op zulke middelen inzetten dan op coronavaccins. Meteen ook de reden dat hij bij de menigte aansluit. “Dat men de vaccins nu ook aan kinderen wil toedienen, vind ik echt misdadig. Net als de verplichte vaccinatie in de zorg. Als ik ontslagen zou worden omdat ik me niet laat vaccineren, dan trek ik naar de rechtbank.”

Toch is het niet zo dat elke aanwezige tegen de coronavaccins gekant is. “Ik ben zelf gevaccineerd, maar ik stoor me aan de polarisatie die nu ontstaat”, zegt Roger. “Men doet nu alsof alle ongevaccineerden onmensen zijn. Ik kom dus op straat om mijn solidariteit met hen te tonen.” Het is die solidariteit die organisator Sarkis Simonjan naar eigen zeggen voor ogen had. “Wij zijn een volledig apolitieke organisatie. Het enige wat voor ons telt, is dat iedereen een kans krijgt om gehoord te worden.”

Beeld Eric de Mildt

Ook de vorige betoging van 21 november werd door de organisatoren ‘apolitiek’ genoemd. Achteraf bleken organisatoren Sarah Melis en Sacha V. lid te zijn van Feniks, een nieuwe groep die bestaat uit heel wat leden van Schild & Vrienden, de organisatie van Dries Van Langenhove. “Deze keer hebben ze me enkel wat contacten gestuurd en geholpen met logistieke zaken”, beweert Simonjan. “Zij hebben het al druk genoeg met de voorbereiding op hun volgende betoging van 9 januari.”

Het aanwezige gezelschap is heel divers. Er zijn betogers die de vaccinatiecampagne zien als het ultieme bewijs van de versmelting tussen de politiek en de farma-industrie en het Covid Safe Ticket afbeelden als een davidster, omdat die voor hen een uiting is van ‘dagelijks facisme’. Maar er zijn ook actievoerders met Vlaamse vlaggen die ‘Gott mit uns’ op hun trui of nek gebrand hebben staan, terwijl iets verder in de massa het antifascistische ‘Bella Ciao’ door de speakers galmt.