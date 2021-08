Betogers willen Edinburgh Castle bezetten met de Magna Charta in de hand. Maar hun argument slaat nergens op

Rond kwart voor zes ‘s avonds stroomden de eerste meldingen binnen bij de lokale politie over incidenten aan de toegangspoort van het kasteel van Edinburgh, in Schotland. Een twintigtal demonstranten waren het kasteel binnengedrongen en beweerden dat ze de toeristische trekpleister ‘in beslag hadden genomen’.

Bezoekers moesten worden geëvacueerd door de politie. De demonstranten weigerden te vertrekken: ze scandeerden onder andere dat het kasteel aan het volk toebehoorde en dat ze al heel hun leven voorgelogen werden door een frauduleuze regeringstirannie.

Artikel 61

De actievoerders rechtvaardigen hun belegering op basis van artikel 61 uit de Magna Charta, de hoeksteen van de Engelse democratie die door de Engelse King John in 1215 ondertekend werd en nog steeds in het wetboek vermeld wordt. Artikel 61 geeft enkele baronnen het recht te rebelleren mocht de koning zijn boekje te buiten gaan.

De betogers menen dat artikel 61 hen het recht geeft om te rebelleren tegen de aanpak van de coronacrisis door de Britse overheid.

Volgens juristen is die interpretatie echter compleet fout. Artikel 61 werd al na een jaar, in 1216, uit de Magna Charta verwijderd, en wordt dus gezien als een versiering, en geen rechtsinstrument. Het gaf overigens ook enkel baronnen het recht tot rebellie, en niet het grote publiek. De Magna Charta werd overigens ondertekend vóór de eenmaking van Groot-Brittannië, waardoor ze al helemaal niets te maken kan hebben met de actie in het Schotse Edinburgh.

BBC ook al ‘slachtoffer’

Maar hoewel het nergens op slaat, beroepen steeds meer Britten zich op het bewuste artikel om over te gaan tot ‘gewettigde rebellie’ tegen hun overheid. Ook bijvoorbeeld met betrekking tot de coronacrisis. Zo haalden een kapster en een boekenwinkel het nationale nieuws omdat ze weigerden te sluiten tijdens de lockdowns.

Daarnaast vielen Britse betogers onlangs nog een gebouw binnen om de aanpak van de coronacrisis aan te vechten. Zo drongen antivaxers eerder deze maand binnen in de gebouwen van de Britse omroep BBC om hun beklag te doen over de verslaggeving in de pandemie. Ze vergisten zich toen echter van gebouw, de nieuwsdienst van de BBC verhuisde in 2013 al naar een andere locatie.