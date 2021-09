Betogers over de loonnormwet: ‘De overheid duwt ons in de armoede’

Pascal Ryckaert (50): ‘De werkdruk stijgt, maar de lonen stijgen niet mee’

“Moet ik praten over mijn loon? Wel, ik ben onderbetaald, zoals iedereen. Ik werk in Brugge, in een wasserij waar we grote tapijten reinigen. Die tapijten wegen dikwijls 50 kilo, daar moeten wij dan aan sleuren. Het zwaarste tapijt dat we gewogen hebben, was zelfs 82 kilo zwaar.

“We staan met steeds minder mensen aan onze machines, maar er is nog steeds evenveel werk dat we moeten verzetten. Ondanks die oplopende werkdruk, stijgen de lonen niet mee. Ook in onze sector zijn de lonen laag. In het bedrijf verdienen wij zo’n 1.600 euro per maand. Omdat we overuren doen, kunnen we nog iets extra verdienen. Maar wat ik ook al gemerkt heb: als we te veel overuren doen, dan zetten ze ons liever een dag thuis, zodat ze die overuren niet hoeven uit te betalen.

“Voor corona was er ook eens een aanpassing aan de maaltijdcheques. Omdat wij al aan het maximum zaten qua maaltijdcheques, is dat erbij gekomen op ons loon. Maar dat kwam uiteindelijk neer op een opslag van een aantal eurocenten, een peulschil. Daar tegenover staat dan wel dat we zwaar werk moeten doen en dat het werk almaar zwaarder wordt.

“Daarom ben ik vandaag hier. Ik ben zelf een afgevaardigde voor de vakbond. Wij komen hier niet enkel voor onszelf betogen, maar voor alle werkende mensen. We merken ook dat veel werknemers al onder druk zijn gezet om niet mee te doen aan deze betoging.”

Pascal Ryckaert: 'We merken dat veel werknemers onder druk zijn gezet om niet mee te doen aan deze betoging.' Beeld Tim Dirven

Gerda Jennis (59): ‘Velen in onze sector komen niet rond’

“Al zestien jaar werk ik in de sector van de dienstencheques. Ik werk voltijds, 38 uur per week. Tijdens corona moesten wij nog steeds van deur tot deur gaan om bij de klanten te gaan poetsen, terwijl we niet eens onze eigen familie mochten zien.

“We konden maar een goede maand thuisblijven. Op 18 maart 2020 zijn we op tijdelijke werkloosheid gezet. In april is de sector weer opgestart en tegen mei waren we allemaal aan het werk. Maar nooit hebben we genoeg beschermkledij gehad. Maskers of handschoenen zijn nu soms nog een probleem. Wat we nu ook meemaken is dat klanten terugkeren uit een rode zone en het ons niet eens vertellen, waardoor we wel risico lopen op een besmetting.

“Wij moesten tijdens de pandemie dus in het heetst van de strijd gaan werken. Maar door de loonnormwet mag ons loon maar met 0,4 procent stijgen over de periode 2021-2022, en daar wordt zelfs nog over onderhandeld. Die 0,4 procent is nog buiten een indexering van 2,8 procent gerekend. Maar ondertussen ligt de inflatie al hoger dan drie procent. Terwijl onze lonen dus niet genoeg stijgen, moeten we wel meer betalen in de supermarkt.

“De meesten in onze sector zitten aan 12 of 13 euro per uur, maar voor wie start ligt dat rond de 11 euro. Dan moet je er rekening mee houden dat veel alleenstaande ouders niet voltijds kunnen werken, omdat ze ook nog voor hun kinderen moeten zorgen. Heel wat mensen komen daardoor niet rond. Uiteindelijk duwt de overheid velen onder ons in de armoede. Tijdens corona zijn ook veel poetshulpen een andere job gaan zoeken in de horeca, voeding of de zorg. Door het zware werk en de lage lonen is onze sector aan het leeglopen.”

Gerda Jennis: 'Door het zware werk en de lage lonen is onze sector aan het leeglopen.' Beeld Tim Dirven

Edouard Depry (70): ‘In 1996 gingen we al niet akkoord met de wet’

“Ik ben vandaag naar deze betoging in Brussel gekomen tegen de loonnormwet, omdat ik vind dat de vakbonden moeten reageren op deze situatie. Ik zie namelijk dat er veel mensen werken en toch arm blijven. Ik ben zelf op mijn vijftigste met pensioen kunnen gaan. Omdat ik multiple sclerose heb, zit ik nu in deze rolstoel. Maar ik ben nog heel actief. Ik praat ook nog vaak met ex-collega’s of met werknemers van het bedrijf waar ik zelf vroeger gewerkt heb.

“Ik was aan de slag bij AMP, een bedrijf dat magazines en kranten verdeelt. Ik deed het onderhoud van de gebouwen en van de machines. Vroeger konden de werknemers daar goed hun brood verdienen. En dan zeker degenen die ’s nachts werkten. Ze kregen zo’n 2.000 euro - dat was 30 procent meer dan degenen die overdag aan de slag waren - met daarbij nog een dertiende en een veertiende maand.

“De lonen lagen in mijn tijd echt hoog. Maar nu zie ik ze in verhouding dalen. De nieuwe mensen die erbij komen, verdienen niet meer hetzelfde als twintig jaar geleden. Mijn oud-collega’s vinden dat natuurlijk heel jammer. In 1996 gingen we al niet akkoord met de wet. Maar daar zat toen natuurlijk veel politieke druk achter. De werknemers hebben dat als een achteruitgang ervaren. Maar ik merkte toen dat er in de bedrijven veel meer animo was toen om daartegen in protest te komen.”