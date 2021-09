Betekent de pandemie het einde van de pump? ‘Sneakers en comfort, dat is een blijvend fenomeen’

Heel wat hoge hakken hebben anderhalf jaar lang stof liggen vreten. Een snelle revival voor de pump zit er niet in, stellen schoenenverkopers vast. ‘In het dagelijkse leven gaan we geen stelten van 7 à 9 centimeter meer zien.’

In 2014 viel er tijdens de Super Bowl haast niet naast te kijken: tijdens het Amerikaanse volkslied droeg operazangeres Renée Fleming hakken van liefst 13 centimeter hoog. Maar vorig jaar zei ze in gesprek met The New York Times: “Ik denk niet dat ik ooit nog hoge hakken zal dragen.” Het is tekenend voor de status van de stiletto. Die bijt stevig in het zand in tijden van pandemie, waar comfort boven elegantie wordt verkozen. Fleming zocht haar toevlucht tot moderne klompen.

In modecolumns is de afgelopen maanden wel vaker beschreven hoe pumps in de kast verdwenen en helemaal niet gemist werden. Pijnlijk en een tikje patriarchiaal, klinkt het dan vaak, al is die kritiek op zich niet nieuw. In 2019 veroorzaakte de hogehakkencultuur op de werkvloer een parlementair debat in Japan, onder het mom #KuToo – een combinatie van de Japanse woorden ‘kutsu’ (schoenen), ‘kutsuu’ (pijn) en de #MeToo-beweging.

Party heels lijken wel nog toekomst te hebben. Beeld © Zoonar.com/Viachaslau Kasko

“Geklede schoenen zijn al enkele jaren in verval. De pandemie heeft die trend simpelweg verscherpt”, aldus het Amerikaanse marketingbureau NPD Group in zijn moderapport. In de Amerikaanse schoenenindustrie zagen ze in 2020 een daling van liefst 71 procent wat betreft geklede schoenen. Ook het tweede kwartaal van 2021 blijft 6 procent onder het niveau van 2019. Doen het wel goed: Dr. Martens, Crocs, Uggs en Birkenstock.

Ook bij ons heeft de pump klappen gekregen. “Er is de voorbije maanden bijna geen vraag naar geweest. Ze zijn bijna allemaal in de collectie blijven staan”, zegt Carole Thewissen van de Antwerpse zaak West-End. Ook bij andere boetieken horen we dat slonzig regeerde, en een troonswissel lijkt er niet meteen aan te komen. “In het leven van alledag gaan we geen stelten van 7 à 9 centimeter meer zien”, denkt Thewissen. Geklede sandalen of hakjes die iets lager uitvallen, daar wordt ook aan de inkoopzijde nu meer aandacht aan besteed.

Voor corona waren schoenen met hak bij Torfs goed voor 40 procent van de verkoop bij vrouwen, tijdens corona viel dat terug naar 5 procent, vandaag is dat weer 20 procent. “Al zijn het een ander soort hakjes. Ofwel lage hakjes ofwel party heels”, zegt inkoopdirecteur Luc De Baets. Bij Van Haren geven ze dan weer aan dat ook de komende periode de focus op sneakers of boots met een lage hak aanblijft.

Gelegenheidsschoenen

“Sneakers en comfort, dat is een blijvend fenomeen”, klinkt het bij Jean Delaere Schoenen in Gent. Wat pumps betreft, zitten we zeker nog niet aan de helft van het niveau van voor de crisis. Zeker de heel klassieke pumps hebben het moeilijk. Het zijn gelegenheidsschoenen geworden.”

Dat klinkt harder dan het is. Gelegenheden dienen zich namelijk weer volop aan: uitgestelde trouwrecepties, communies en andere feesten volgen elkaar in sneltempo op. “En je merkt toch dat mensen het beu zijn om er de hele tijd casual bij te lopen. Zelfs voor een etentje willen mensen zich opkleden”, zegt Michel Decremer van schoenenketen Carmi. Volgens hem is de pump wel bezig aan een remonte.

Als het aan supersterren als Lady Gaga, Beyoncé en Sarah Jessica Parker ligt, doet de mode wat die al altijd heeft gedaan: schommelen. Zij grepen de laatste weken zelfs terug naar de XXL-hak. The Guardian wees er in die context op dat de hashtag #pleaserheels trending is op TikTok. In de Britse krant gaf consumentenexpert Trevor Davis een verklaring: “Hogere hakken passen bij een lichtere stemming en het gevoel van vrijheid en ontsnapping.”

Volgens De Baets geven klanten alvast duidelijk aan dat ze sneakers verkiezen voor elke dag en pumps houden voor feestjes. Zelfs in een sector waar pumps lange tijd onmisbaar waren, komt er verandering. De stewardessen van de Oekraïense luchtvaartmaatschappij SkyUp mogen sinds deze zomer ook witte Nike Airs dragen.