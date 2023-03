Betekent asielakkoord nu ook het einde voor dwangsommen en tentjes op straat? Niet zo snel

Containerdorpen, kortere opvang en maaltijdcheques voor wie vrijwillig de opvang verlaat: Vivaldi hanteert zowel de wortel als de stok om de migratiecrisis onder controle te krijgen. Toch zijn de dwangsommen en de tentjes nog geen verleden tijd.

Wat is er beslist?

Woensdagnacht bereikte de federale regering een akkoord over de aanpak van de migratiecrisis. Dit bevat extra opvangplaatsen om de meest acute opvangproblemen aan te pakken. Daarnaast voorziet het hervormingen die op langere termijn soelaas moeten bieden. “Met deze hervorming moeten we uit het voortdurende crisisbeheer geraken”, zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v).

Qua verstrengingen valt het oog vooral op de striktere regels voor wie zijn asielprocedure blijft ‘rekken’ via juridische procedures. Voortaan moet je na een eerste afwijzing al meteen de opvang verlaten. Een beslissing die wel wat stof doet opwaaien. “Deze mensen putten gewoon hun juridische rechten uit en krijgen onterecht de schuld van de opvangcrisis”, zegt Thomas Willekens van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. De kans is reëel dat zij op straat of in de illegaliteit terechtkomen.

Wie een bevel krijgt om het land te verlaten, zal straks korter worden opgevolgd. Daarnaast komen er strengere regels rond gezinshereniging voor ouders die een Belgisch kind hebben – zij moeten nu effectief voor dit kind zorgen. Dat klinkt als een evidentie, maar volgens de Moor worden sommige kinderen vandaag wel degelijk puur voor de documenten erkend of verwekt.

Tegenover de verstrengingen staan er ook een aantal versoepelingen. Zo komt er een automatisch verblijfsrecht voor staatlozen en voor ouders van erkende minderjarige vluchtelingen, iets wat volgen oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang een aanzuigeffect dreigt te creëren. Ook komt er een wettelijk verbod op het opsluiten van minderjarigen in detentiecentra.

Er zou sprake zijn van 4.000 extra opvangplaatsen. Waar dan?

Dit cijfer is het resultaat van een creatieve rekensom. In werkelijkheid gaat het om 1.000 bijkomende plaatsen, waarvan 300 plaatsen in het Brusselse daklozennetwerk en 700 in wooncontainers die de Europese Unie ons land aanbiedt. Zo zou er een containerdorp met 400 plaatsen komen in het Vlaams-Brabantse Kampenhout. De deal met het gemeentebestuur is al rond, maar de aankondiging doet oud-staatssecretaris Theo Francken (N-VA) uit Lubbeek steigeren. Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) dreigt de nodige vergunningen niet af te leveren.

Daarnaast is er sprake van een ‘actieplan uitstroom’ dat tegen het einde van het jaar 1.500 bestaande plaatsen moet vrijmaken. Concreet zullen asielzoekers die al meer dan drie jaar wachten op een oordeel in een versnelde procedure terechtkomen. Hierdoor zullen zij sneller doorstromen: ofwel naar de Belgische maatschappij, ofwel naar hun land van herkomst. Wie de EU binnenkwam via een ander land, zou sneller worden teruggestuurd naar dit land.

Nog eens 500 opvangplaatsen zouden worden vrijgemaakt door asielzoekers tijdens hun procedure te stimuleren om vrijwillig elders een verblijfsplaats te zoeken, bijvoorbeeld bij familie. Zo kunnen volwassenen straks tot 420 euro per maand aan maaltijdcheques krijgen, kinderen tot 180 euro. Wie reeds erkend is, krijgt normaal een overgangsperiode van twee à vier maanden om een woonst te zoeken. Wie in deze periode toch al vrijwillig de opvang verlaat, krijgt een eenmalige premie van 840 euro per volwassene en 360 euro per kind. In beide gevallen gaat het om een (forse) indexatie.

Ten slotte rekent de federale regering op 1.000 extra opvangplaatsen via de lokale besturen, die hiervoor beter vergoed en ondersteund zouden worden.

Of al deze aantallen gehaald worden, zal nog moeten blijken.

Betekent dit het einde van de dwangsommen en de tentjes op straat?

Helaas niet. Op dit moment staan er ongeveer 2.400 asielzoekers op de wachtlijst voor opvang. Staatssecretaris Nicole de Moor (cd&v) erkent dat deze wachtenden ook met dit plan niet meteen onderdak zullen vinden. “Iedere dag blijven er mensen aankomen in ons land”, zegt ze. “Die influx is nog altijd groter dan normaal. De wachtlijst zal morgen dus nog niet opgelost zijn.”

Dit plan zal dus ook geen einde maken aan de vele dwangsommen die ons land opgelegd krijgt omdat het niet voldoet aan haar wettelijke plicht tot opvang. Tot nu toe is het bedrag van de bestaande dwangsommen al opgelopen tot 280 miljoen euro. In het beste geval zal dit bedrag minder snel oplopen.

Is dit nu een opsteker voor Vivaldi?

Toch wel. De zeven partijen van de regering zijn ideologisch erg verdeeld over migratie. Al maanden maakten de veto’s op links en rechts een doorbraak onmogelijk. Zo weigerden PS, Ecolo en Groen akkoord te gaan met een strengere ontrading, terwijl de liberalen op de rem stonden voor extra opvangplaatsen.

De voorbije dagen stonden vooral de Franstalige socialisten nog op de rem, maar uiteindelijk voerde premier Alexander De Croo (Open Vld) de forcing. Zolang de PS niet over haar eigen schaduw zou stappen, zou het pensioendossier van minister Karine Lalieux (PS) ook niet op de regeringstafel komen.

De migratiedeal was één van de zwaarste klippen die de regering-De Croo nog moest nemen, naast de hervormingen van de pensioenen, de arbeidsmarkt en de fiscaliteit. Dat er een akkoord op tafel ligt, is ondanks alle mitsen en maren dus een opsteker. Zeker nu de Vlaamse regering van Jan Jambon (N-VA) op apegapen ligt.