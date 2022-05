Betaalt Wallonië straks mee voor ‘Thuis’? VRT besteedt productie populaire soap uit

Dat heeft alles te maken met de taxshelter, een belastingvoordeel dat in 2004 door de federale regering in het leven werd geroepen om investeringen in de audiovisuele sector, podiumkunsten of gaming aan te moedigen. “De VRT kan als openbare omroep geen beroep doen op de taxshelter, maar een extern productiehuis wel”, legt Thomas De Jonckheere uit, advocaat en opleidingshoofd fiscaliteit bij Erasmushogeschool Brussel. In De Standaard schat advocaat Peter Verhaeghe, specialist taxshelterwetgeving, dat een productiehuis 30 à 40 procent korting zou krijgen op de productiekosten van Thuis. Van die korting kan de VRT dan meegenieten.

Betaalt de burger?

Tot daar het goede nieuws. “Zulke voordelen moeten altijd door iemand worden gedragen”, zegt De Jonckheere. “En dat is in dit geval de federale staatskas. De taxshelter is namelijk een federale maatregel. Veel kans dat de gewone burger zal moeten opdraaien voor de fiscale voordelen van VRT en het productiehuis.”

Er zou dus een gedeeltelijke verschuiving van de productiekosten plaatsvinden van de Vlaamse overheid naar het federale niveau. Binnenkort zouden dan ook Walen hun centje bijdragen aan uw dagelijks halfuurtje vertier. Opvallend, aangezien de VRT, en dus ook Thuis, vandaag onder Vlaamse bevoegdheid vallen.

En er is meer: “Een extern bedrijf zal ondanks die korting wellicht kiezen voor een hogere prijszetting, waardoor de totale kosten waarschijnlijk hoger zullen uitvallen dan wat de VRT bespaart”, waarschuwt De Jonckheere. Dat betekent dat de ‘afslanking’ van VRT weleens duurder kan uitvallen voor de belastingbetaler.

Ook profijt voor vennootschappen

De taxshelter komt het productiehuis en de VRT ten goede, maar ook vennootschappen die investeren in het productiehuis genieten ervan. Zij hebben recht op een fiscale besparing van 105,25 procent van het geïnvesteerde bedrag, en dus op een netto rendement van 5,25 procent. Daarbovenop kunnen investeerders nog rekenen op een financiële premie.

“Vaak worden zulke vennootschappen speciaal opgericht om te genieten van die fiscale gunstmaatregel”, aldus De Jonckheere. Dat is ook goed nieuws voor het productiehuis zelf: door de taxshelter wordt het aantrekkelijker om te investeren in tv-producties. Het rendement van die vennootschappen wordt wel enigszins beperkt doordat ze zich moeten verzekeren tegen het niet behalen van de voorwaarden door het productiehuis.

Het is voorlopig nog niet bekend welk productiehuis de productie van Thuis op zich zal nemen. Naar verluidt zou de strijd gaan tussen enerzijds De Mensen, bekend van Undercover, Beau Séjour en Spitsbroers en anderzijds Eyeworks, de dochteronderneming van Warner Bros. die onder meer De twaalf, Eigen kweek en De Ridder maakte.