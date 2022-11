‘Betaal meer, krijg hetzelfde’: ondernemers komen met symbolische tegenacties tegen Black Friday

Black Friday kwam overgewaaid vanuit Amerika en is al sinds enkele jaren ook bij ons een vast fenomeen. Maar niet alle winkels zullen op vrijdag 25 november strooien met kortingen. Sommige ondernemers sluiten bewust de deuren, doneren aan het goede doel of verhogen juist de prijzen.

Green Friday bij Dille en Kamille

CEO Hans Geels: ‘Onze deuren sluiten doet financieel pijn’



Dille en Kamille sluit op Black Friday de webwinkel en alle 42 winkels in België, Nederland en Duitsland. De medewerkers gaan die dag als vrijwilliger aan de slag in de natuur. In België is dit bij Natuurpunt.

“Black Friday staat in het teken van kopen, kopen, kopen”, zegt Hans Geels, CEO van Dille en Kamille. “Wat ons betreft, geeft dat een verkeerde impuls aan mensen. De vraag is of je alles wat je koopt die dag ook echt nodig hebt.”

De trucs van Black Friday zijn ook bekend, stelt Geels. Eerst de prijzen omhooghalen, dan kortingen doorvoeren. “De week na Black Friday zijn de retouren megahoog. Wat zijn we aan het doen met elkaar? Wat wij doen is niet de oplossing, maar wel een symbolisch tegengeluid.”

Vorige jaren deed de keten mee aan Green Friday, waarbij het bedrijf doneerde aan Trees for All. Maar dit bleef gelinkt aan consumeren. “We willen een duidelijker statement maken”, stelt Geels.

Het bedrijf is daarom gesloten op een commercieel succesvolle dag. Geels ontkent niet dat het een marketing­stunt is, maar het was geen simpele beslissing. Met Sinterklaas en de feestdagen voor de deur is het een van de beste vrijdagen van het jaar, zegt hij.

“Als je het mij eerlijk had ­gevraagd vanuit mijn commerciële hart, had ik liever een ­andere dag gehad. Onze deuren sluiten doet financieel echt wel pijn. Maar we willen de daad bij het woord voegen.”

Dille en Kamille wil een goed, tijdloos en duurzaam aanbod bieden voor mensen die iets nieuws nodig hebben. Maar uiteindelijk moeten we naar een circulaire economie toe: meer lenen, repareren en tweedehands kopen, stelt de CEO.

“Ook in ons merk zit een paradox. Retail heeft niets met duurzaamheid te maken. Ik zeg wel eens tegen mijn medewerkers: als we echt duurzaam willen zijn, moeten we voorgoed de deuren sluiten.”

Give More Friday bij Redopapers

Oprichters Linde Luyten en Tille Lingier: ‘We willen de consument twee keer laten nadenken’

“Betaal meer, krijg hetzelfde.” Het duurzame papiermerk Redopapers komt met een straffe actie: klanten betalen 20 procent meer op hun bestelling tijdens het Black Friday-­weekend. De opbrengst gaat naar Natuurpunt, en het bedrijf legt zelf nog 20 procent bij.

Meedoen aan Black Friday is sowieso geen optie, zegt Linde Luyten. Ze richtte acht jaar geleden met Tille Lingier Redopapers op. Inmiddels heeft het bedrijf een papierlijn op de markt gebracht die volledig uit afvalstoffen bestaat.

Linde Luyten en Tille Lingier van Redopapers. Beeld Wouter Van Vooren

De ondernemers willen met hun actie aandacht vestigen op de problemen in de papiersector. De papierindustrie staat op z’n kop, voor een groot deel door de opkomende e-commerce, zegt Luyten. De groeiende vraag naar verzenddozen zorgt voor een tekort aan papierpulp.

Kartonfabrikanten winnen van de papierindustrie en gaan hoogwaardige pulp direct degraderen naar karton. “Normaal gesproken recycleer je tot zeven keer voordat papier karton wordt. De grondstofprijzen zijn dan ook gigantisch hard gestegen.”

Daarom wilde Redopapers dit jaar steviger uitpakken. “Het is een actie met een knipoog, als tegenhanger van de torenhoge kortingen. We willen mensen twee keer laten kijken: hógere prijzen?”, lacht Luyten.

Het is de eerste keer dat Redopapers met een Black Friday-tegenactie komt. “We hopen dat het andere bedrijven inspireert een extra stap in de productie toe te voegen en te kijken naar de afvalstroom.”

Luyten raadt aan om lokaal te kopen tijdens het kortingsweekend en Green Friday te ondersteunen. “Weet waar een product gemaakt is en welke grondstoffen nodig zijn geweest. Lokale ondernemers, zoals iemand die zelf handtassen maakt in een atelier, kunnen vaak het productieproces tonen. Denk daarnaast twee keer na voordat je iets koopt.”

Good Friday bij Kiabi

CEO Jérôme Calonne: ‘We laten ons niet meer meeslepen in de gekte’

“Zoals alle andere merken hebben ook wij ons vroeger laten meeslepen door de gekte van Black Friday, een symbool van overconsumptie. Intussen vervangen we Black Friday al drie jaar door Good Friday”, zegt Jérôme Calonne, CEO van Kiabi België.

Het modebedrijf kiest voor een solidariteitsactie. Kiabi geeft geen kortingen tijdens het Black Friday-weekend, maar doneert 50 cent aan SOS Kinderdorpen voor elke aankoop op 25, 26 en 27 november.

Jérome Calonne, CEO van kledingwinkels Kiabi. Beeld Wouter Van Vooren

Klanten bezoeken de winkels nog altijd massaal op Black Friday, maar er wordt die dag minder kleding gekocht, zegt Calonne. Maar hoewel de actie het bedrijf iets kost, is meedoen aan Good Friday belangrijk voor Kiabi. Het modebedrijf is zich volgens de CEO namelijk steeds meer bewust van de impact die ze hebben op het milieu.

Uit het laatste CO2-rapport van het bedrijf bleek dat meer dan 75 procent van de uitstoot verband houdt met de volumes die Kiabi elk jaar produceert en verkoopt. Dat moet anders, maar het is niet gemakkelijk om een goed werkend en duurzaam economisch model te vinden, stelt Calonne. In dit proces worden soms ook fouten gemaakt.

“Soms blijkt de milieu-impact van een actie toch anders dan gedacht. Worden we dan van greenwashing verdacht omdat we ons vergist hebben?

Bovendien wil Kiabi consumenten laten nadenken over hun koopgedrag. Hiervoor zijn verschillende initiatieven in de maak. Klanten kunnen hun oude kleding inleveren in ruil voor waardebonnen. Kiabi lanceert volgend jaar een website waarop klanten kleding kunnen doorverkopen en test het concept van kledingverhuur.

“We doen ons best om ons model te veranderen en onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Good Friday maakt deel uit van een fundamentele verandering binnen ons bedrijf”, aldus Calonne.