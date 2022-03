Bestuurder Strépy (34) blijft aangehouden: hij reed met ‘extreem hoge snelheid’

Vanochtend om 10 uur gaf het parket van Bergen verder toelichting over het onderzoek tijdens een persconferentie. Daar werd duidelijk gemaakt dat er nog steeds sprake is van een zwaar ongeval, en dus niet van een opzettelijke daad. Bovendien is het niet duidelijk of de bestuurder versnelde vooraleer hij inreed op de carnavalisten. Het parket benadrukte wel dat hij met een ‘extreem hoge snelheid’ reed. Hoeveel die snelheid precies bedroeg, werd niet vermeld.

Gisteren bleek dat beide mannen onder invloed waren, al zou de speekseltest voor drugs bij beide verdachten negatief zijn. De analyse van hun bloedonderzoek moet daarover eerstdaags de doorslag geven.

De onderzoeksrechter besloot vannacht om Paolo F. aan te houden voor onvrijwillige slagen en verwondingen met dodelijke afloop. Zijn neef en passagier Nino N. (32) is vrij onder voorwaarden, maar riskeert ook een celstraf van één jaar.

Paolo F. is een “gebroken man, in shock, met slechts fragmentarische herinneringen”, zei zijn advocaat Frank Discepoli vannacht aan het gerechtsgebouw in Doornik. “Hij blijft zich afvragen: ‘Heb ik familie of vrienden aangereden?’ We zullen het pas weten als we het dossier kunnen inkijken.”

“Het was zeker geen opzettelijke daad”, zei Discepoli. “De onderzoeksrechter volgde ons daarin en weerhield de doodslag. Mijn cliënt wordt verdacht van onvrijwillige slagen en verwondingen met dodelijke afloop, zoals un accident de la route”, zegt de advocaat. De chauffeur riskeert hiervoor een celstraf van maximaal vijf jaar. Nino N., de passagier die verklaarde dat hij ‘lag te slapen’, gaat ook niet vrijuit. “Hij wordt verdacht van het niet verlenen van hulp aan iemand in nood.” N. riskeert een gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar. “De onderzoeksrechter heeft beslist om hem vrij te laten onder voorwaarden”, zegt Discepoli.