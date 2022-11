Bestsellers, volle arena’s en een Oscar: hoe de Obama’s na hun vertrek uit het Witte Huis een miljoenenbedrijf uitbouwen

Sinds hun vertrek uit het Witte Huis bouwden Barack en Michelle Obama hun familienaam uit tot een miljoenenbedrijf. Zij brengt deze week een tweede autobiografie uit, hij wint prijzen voor zijn documentaires en vraagt honderdduizenden euro’s voor een toespraak. Hoe uniek is de nv Obama in de Amerikaanse politiek?

“In wat voor bizarre wereld leven we als de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede meedingt naar een Emmy?” Op sociale media reageren veel Amerikanen verbaasd wanneer de Television Academy aan het begin van de zomer aankondigt wie er genomineerd is voor de belangrijkste televisieprijzen in het land. Naast de gebruikelijke namen van Hollywood-sterren duikt namelijk ook Barack Obama op in de lijst van kanshebbers. De 44ste president van de Verenigde Staten dingt mee naar een prijs voor zijn werk als verteller in Our Great National Parks, een natuurdocumentaire die hij zelf produceerde en aan Netflix verkocht. Wanneer hij de Emmy in september effectief wint, is dat voor veel Amerikanen een herinnering dat de voormalige president ondertussen veel meer is dan een politicus. Samen met zijn vrouw staat hij aan het roer van een miljoenenbedrijf dat volledig rond hun persoonlijkheden draait en dat in verschillende mediabranches actief is. Al kostte het wel wat tijd om die brede aanpak uit te werken.

Wanneer de Obama’s in 2017 het Witte Huis achter zich laten, lijken ze in eerste instantie hetzelfde pad te volgen als andere voormalige presidentskoppels. Na een korte vakantie kondigen ze vrij snel een bijzonder lucratieve boekendeal aan. Penguin Random House betaalt na een intense biedingsoorlog bijna 63 miljoen euro om de memoires van het presidentskoppel uit te geven. Een hoger bedrag dan eerdere Amerikaanse staatshoofden ontvingen, maar de verkoopresultaten breken dan ook records. Nadat Michelle Obama 17 miljoen exemplaren van haar debuut Becoming verkocht, brengt de uitgeverij opvolger Het licht in ons dinsdag daarom meteen in 14 talen en 27 landen uit.

De Obama’s drijven hun populariteit verder de hoogte in door lezingen te organiseren. De voormalige president speecht regelmatig voor grote bedrijven en vraagt daarvoor telkens 400.000 euro. Zijn partner zoekt dan weer toenadering tot de ‘gewone’ burger en trekt langs internationale arena’s om Becoming voor te stellen. In de Verenigde Staten kosten de duurste tickets voor de ‘intieme avond’ met Michelle Obama bijna 3.000 euro, in Europa houdt ze het op 480 euro.

De hoge ticketprijzen maken de Obama’s een makkelijk doelwit voor critici die menen dat hun empathische houding tegenover zwakkeren haaks staat op de winstgedreven houding. Al breidt het koppel zijn doelpubliek in de jaren die volgen ook uit naar minder kapitaalkrachtige groepen. Na een deal met een vermoedelijke waarde van 24 miljoen euro maken de Obama’s drie jaar lang podcasts voor Spotify. De afleveringen zijn gratis te beluisteren. Daarnaast krijgen ze 48 miljoen euro van Netflix om met hun gezamenlijke productiehuis Higher Ground films, series en documentaires te maken. Dat zakelijke talent zorgt ervoor dat het vermogen van de Obama’s snel toeneemt. “They’re Becoming billionaires”, schrijft The New York Post al in 2018.

Beeld DM

Barack en Michelle Obama slagen erin om een lucratieve zaak op te bouwen waarmee ze voortdurend media-aandacht krijgen. Daarmee onderscheiden ze zich volgens Amerika-kenner Frans Verhagen van de meeste andere ex-presidentskoppels. Bill Clinton en George W. Bush trokken zich bijvoorbeeld sneller terug uit het publieke debat. Die actieve houding is misschien minder verrassend omdat de Obama’s relatief jong waren toen ze het Witte Huis achter zich lieten, maar Verhagen denkt dat de relatieve jeugdigheid niet de enige verklaring voor hun gedrag is. “Obama voelt de dreiging die Trump en zijn kompanen voor de democratie vormen. Daarom blijft hij actief in de politieke arena en zet hij onderwerpen die hij belangrijk acht zelf op de agenda.” Zo won de documentaire American Factory, over de Chinese inmenging in de Amerikaanse arbeidsmarkt, een Oscar. In hun podcasts en boeken spraken de Obama’s dan weer uitgebreid over de racistische vooroordelen die het land verdelen.

De post-presidentiële activiteiten van de Obama’s getuigen van een grote maatschappelijke betrokkenheid, maar soms lijken ze ook vooral geld te willen verdienen door hun persoonlijkheden uit te spelen. In Het licht in ons deelt Michelle Obama “praktische inzichten en krachtige strategieën om in de huidige uiterst onzekere wereld hoopvol en in balans te blijven”. Dat klinkt als een wat klungelige poging om mee te surfen op het succes van zelfhulpboeken.

Het blijft ook spannend om te zien hoe de professionele activiteiten van Michelle en Barack Obama in de komende jaren zullen evolueren. Momenteel ligt hun tijd in het Witte Huis nog vers in het geheugen en kunnen ze zich profileren als tegenwicht van de radicaliserende Republikeinse partij. Maar dat succes kan ook keren, zegt Amerika-expert Victor Vlam. “Niemand kan voorspellen hoe we het presidentschap van Obama over twintig jaar zullen beoordelen. Bill Clinton was meteen na zijn tijd als president ook populair, maar vandaag kijken we volledig anders naar het Lewinsky-schandaal. De tijd kan dus ook bepalen hoeveel ruimte en respect er is voor de Obama’s als ondernemers.”