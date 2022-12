Beste Queen, Ik weet niet of u daarboven de tabloids kunt lezen, maar uw (klein)kinderen blijven het hier beneden uithangen

In Hemelpost zeggen we vaarwel aan hen die in 2022 zijn komen te gaan. Journalist Tine Peeters schrijft een brief aan Elizabeth van Windsor, de Britse koningin die overleed op 8 september. Ze werd 96 jaar.

Dear Queen Elizabeth,

Tom Lanoye, de beste schrijver van België, begon zijn laatste boek met de woorden: ‘Ik had me de dag waarop ik word begraven heel anders voorgesteld.’ Had u dat ook, vraag ik me af, toen u neerkeek op die grandioze begrafenisstoet in de straten van Londen? Of was u best tevreden? U bedacht immers zelf − een beetje luguber − het scenario voor uw teraardebestelling.

Ik wil u graag geruststellen: uw begrafenis werd wereldwijd eerbiedig gevolgd. U hoeft zich ook geen zorgen te maken over uw nalatenschap. U was Oma Engeland en u zult dat voor uw landgenoten altijd blijven. Het laatste restant van The Great Empire. Een Britse tsarina, die van dry martini’s en Sunday roast hield. U was een beetje duur, dat wel, maar meestal kregen uw toeschouwers waar voor hun geld. Zeker wanneer beertje Paddington op de thee kwam of u uit een helikopter sprong met 007.

Heel de wereld herinnert zich u als het wat wereldvreemde vrouwtje dat altijd maar zwaaide. Met altijd diezelfde minzame glimlach, altijd die deux-piècekes in snoepjeskleuren. Precies zo’n vleesgeworden popje op zonne-energie. Stiekem vond u al die pomp and circumstance maar niks. U ging veel liever in Schotland hiken met uw kaki laarzen of de stallen van uw geliefde paarden schoonmaken. Dook u dan soms tussen de hooibalen met de stalmeester, zoals The Crown suggereert? En nu die reeks toch ter sprake komt: kunt u onthullen wat er in elke episode waar was en wat niet? U weet immers het best wat er in uw eigen leven gebeurde. En in dat van uw ondeugende next of kin.

Ik weet niet of u daarboven de tabloids kunt lezen, maar uw (klein)kinderen blijven het hier beneden uithangen. Vroeger waren de Grimaldi’s van Monaco de risee van alle Europese koningshuizen, met prinsessen die in de armen van circusartiesten en dronken Duitse prinsen vielen. Nu steekt uw kroost hen naar de kroon (goedkope pun intended).

Charles verprutste zijn eerste ogenblikken als koning door kwaad te worden omdat een pen niet naar behoren werkte. Uw zoon bleek een verwend kind van 73. Voorwaar geen waardige opvolger voor u, die het stoïcisme in persoon was. Dan doet zijn vrouw het beter: ze maakt geen fashion-faux-pas meer, er lekken geen hijgtelefoontjes meer uit waarin ze vergeleken wordt met een tampon. Maar, en dit kan echt niet in deze woke tijden, Camilla zou wel een opmerking gemaakt hebben over de huidskleur van haar pluskleinkind. Kon uw pr-legertje haar niet wat beter drillen in diversiteit?

Kleinzoon Harry en zijn vrouw Meghan lopen al helemaal uit de pas. Ze draaiden een zesdelige documentaire voor Netflix waarin ze klagen over al het onrecht dat hen in Buckingham Palace werd aangedaan. Die twee houden zich dus niet meteen aan het colloque singulier. Uw geliefde koninkrijk raakt erdoor opgesplitst in een kamp-Harry en een kamp-Willy. Zelfs kreukvrije Kate krijgt de brokken niet gelijmd tussen haar man en zijn broer.

Als ze allemaal niet wat beter op hun tellen gaan passen − ik vergeet nog uw zoon Andrew, de échte schurk van dat zootje ongeregeld −, wordt het boek The Queen and I van Sue Townsend nog waarheid. Daarin verandert het Verenigd Koninkrijk in een republiek en woont de koninklijke familie in een achtergestelde wijk met de bijnaam ‘Hell Close’. Al uw familieleden raken daar (nog meer) van het padje af. Kunt u geen stille wenk geven aan dat gebroed van u? Snel, voor het Nieuwjaar is? Anders komt er nóg een annus horribilis voor the House of Windsor en voor het eind van deze eeuw een begrafenis van de hele monarchie.

(‘Hemelpost’, naar een idee van ‘HP/De Tijd’)