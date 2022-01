‘Beste John, het ligt niet aan de vrouwen’: vrouwelijke medewerkers van ‘The Voice’-producent plaatsen paginagrote advertentie

De Mol reageerde donderdag in het BNNVara-programma BOOS voor het eerst op de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag rondom zijn programma The Voice of Holland. Tegen het einde van het interview zei De Mol te hopen dat vrouwen lessen trekken uit de misstanden. “Dat iedereen hier van leert”, aldus De Mol. “Wacht niet. Wees niet bang. Je moet je mond opentrekken. Alleen dan kunnen we je helpen.”

Met de advertentie laat de groep vrouwen weten het met die uitlatingen oneens te zijn. “Dit is een statement van verdrietige vrouwen die bij Talpa werken, die met stijgende verbazing en het schaamrood op de kaken hebben aangehoord wat de reactie was van John de Mol op de vragen van Tim Hofman”, schrijven de vrouwen volgens het AD in een begeleidende verklaring.

Beeld AD

Het gedrag van vrouwen is volgens de vrouwen het probleem noch de oplossing. “We vinden het heel goed dat hij daar is gaan zitten, maar zijn ook teleurgesteld dat hij vrouwen oproept om zich vooral te melden bij de juiste loketten. Dat zegt veel over een cultuurverandering die nodig is binnen het bedrijf, maar ook in de mediawereld en maatschappij. En vast en zeker bij meer grote bedrijven waar dit soort denkfouten nog steeds worden gemaakt door mannen met macht.”

7 miljoen kijkers

De aflevering van BOOS, die donderdagmiddag op YouTube verscheen, was na een halve dag al meer dan 7 miljoen keer bekeken. Op basis van tientallen anonieme getuigenissen van vrouwen schetste het programma van Tim Hofman een beeld van het grensoverschrijdende gedrag dat achter de schermen van The Voice zou hebben plaatsgevonden. Tegen coach Ali B zijn twee aangiften gedaan, waarvan een van verkrachting. Ook Marco Borsato wordt beschuldigd: hij zou onder meer een minderjarige kandidaat hebben betast. Verder vertelden vrouwen over de gedragingen van bandleider Jeroen Rietbergen en een niet nader genoemde regisseur.

Eerder reageerden ook deskundigen op het gebied van zedenzaken verbaasd op de uitspraken van De Mol, de bedenker van het programma. De Nederlandse advocaat Richard Korver vond dat De Mol de angst van vrouwen om zich uit te spreken over grensoverschrijdend gedrag bagatelliseerde door deze te betitelen als een “laatste drempeltje” dat nog moet worden weggenomen. Advocaat Ruth Jager noemde de oproep De Mol tekenend. “Dat is precies de reactie die slachtoffers vaak krijgen: je had dit eerder moeten zeggen”, aldus Jager. “Maar er is een reden waarom mensen na misbruik vaak zo lang hun mond houden. Ze voelen zich schuldig dat ze zijn meegegaan.”

De Mol zei in de uitzending enkel op de hoogte te zijn geweest van een klacht over ongepaste berichten door zijn zwager Rietbergen. Dat gebeurde in het voorjaar van 2019. Hij zou Rietbergen daar met ferme woorden op hebben aangesproken. “Ik heb me moeten inhouden om hem niet plat op zijn bek te slaan.” Van andere misdragingen achter de schermen of van een angstcultuur in de studio zei De Mol nooit iets te hebben gemerkt.