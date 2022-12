‘Beste Bart De Wever, het wordt niets met dat confederalisme van u’: 10 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

1989: een jonge Vladimir Poetin ziet het IJzeren Gordijnen instorten en een jonge Rudi Vranckx trekt voor het eerst op pad. Meer dan dertig jaar later leiden hun wegen naar Oekraïne. In een nieuw boek maakt Vranckx de balans op van de oorlog.

Rudi Vranckx. Beeld Thomas Sweertvaegher

2. 165.000 euro vergoeding en onkostennota’s van meer dan 100.000 euro: hoe een festivalorganisator de politiek om de tuin te leidde

Dat ex-organisator Bertrand Flamang jarenlang zijn gang kon gaan en heel wat subsidies voor Gent Jazz en Jazz Middelheim wist binnen te rijven, blijft de gemoederen beroeren. Het legt een subsidiecultuur bloot die openstaat voor misbruik.

Bertrand Flamang, ex-organisator van Gent Jazz en Jazz Middelheim. Beeld ID/Frederiek Vande Velde

Kamal Kharmach (31) trekt volle zalen met zijn eindejaarsconference en begin volgend jaar debuteert hij als quizmaster. Bovendien brengt hij als docent gemotiveerde jongelui de beginselen van de economie bij. Maar begin niet over de staat van dit land, of het kot is te klein. “Ik zeg het bij wijze van boutade, maar ik stem liever op Tom Van Grieken dan op Conner Rousseau.”

Kamal Kharmach. Beeld Rebecca Fertinel

4. De allerlekkerste letteren: dit zijn onze 50 topboeken van het jaar

Het afgelopen jaar las u in de boekenbijlage van De Morgen elke week opnieuw een resem recensies en diepgravende gesprekken met de beste schrijvers van het moment. En kijk, speciaal voor de feestdagen serveren we u dit buffet vol letterpret en literaire lekkernijen. Smakelijk, liefste lezer!

Beeld sixma en vijselaar

Psychiater Dirk De Wachter (62) vond in zijn hellejaar waarin kanker regeerde veel troost. Het overschot ervan wil hij nu delen met zijn nieuwe boek Vertroostingen. “Statistisch gezien is de kans dat ik over vijf jaar nog leef 40 procent. Daar ga ik ten volle voor.”

Psychiater Dirk De Wachter. Beeld Bob Van Mol

6. ‘Ik heb vandaag Russen gezien die menselijk zijn’: op bezoek in een kamp voor Russische krijgsgevangenen

In een kamp in het westen van Oekraïne wachten bijna duizend Russische militairen op een gevangenenruil. De Morgen bezocht als eerste Europese medium het kamp en sprak met Russische krijgsgevangenen: “Ik denk niet dat ik als held word onthaald bij mijn terugkeer.”

Een duizendtal Russische militairen wordt gevangengehouden in een met prikkeldraad afgezet detentiekamp in het westen van Oekraïne. Beeld Stanislav Krupar

Tot vorig jaar leek het alsof de macht onophoudelijk verschoof van het overmoedige Westen naar de ambitieuze autoritaire landen in het Oosten. Die overmoed heeft het Westen nog niet geheel verlaten, maar dit jaar werd duidelijk dat ook de autoritaire landen er niet van gespaard blijven.

VUB-docent Jonathan Holslag stelt vast dat die autoritaire landen steeds meer samenklitten. Waarom ze dat doen, leest u in dit essay.

Beeld Wouter Maeckelberghe/AP

Elk weekend schrijft Joël De Ceulaer een licht satirisch getinte brief aan de (m/v/x) van de week. Deze keer was dat N-VA-voorzitter Bart De Wever. ‘Confederalisme of niets’, zo waarschuwde die onlangs de andere politieke partijen met het oog op de verkiezingen in 2024.

Beeld Mellon

9. Tv-maker Pedro Elias en psychiater Damiaan Denys: ‘Mijn zoontje was aan het vechten in de loopgraven, terwijl ik gevechten verzin’

Elke dag ontvouwt zich een doemscenario in het hoofd van tv-maker Pedro Elias. In Patiënt Pedro gaat hij de confrontatie aan met zijn kwelduivels: de angstige hypochonder stapt naar angstprofessor Damiaan Denys. “De grens tussen normaal en gek is nooit duidelijk.”

Pedro Elias en Damiaan Denys: ‘Waarom zijn we angstig geworden? Niet omdat de wereld onveiliger is geworden, maar omdat ons verlangen naar controle groter is geworden.’ Beeld Joris Casaer

10. Twee slachtoffers over het terreurproces: ‘In 2019 begaf mijn lichaam het. Ik krijg nu dagelijks met een infuus vocht en voeding’

Debbie Huyghe verloor haar zoon Bart bij de aanslagen. Katrijn Janssens stond in zijn buurt in de vertrekhal in Zaventem, maar bleef fysiek wel ongeschonden. Op het proces ontmoetten de vrouwen elkaar voor het eerst. ‘Ik zou blij moeten zijn dat ik er nog ben, maar dat ben ik niet.’

Lees het dubbelinterview.