‘Beste avond ooit’: 5 redenen waarom de Facebook-storing eigenlijk goed nieuws was

1. Er was meer dan zes uur lang minder kans dat je fake news of haatberichten tegenkwam. Facebook kiest er namelijk eerst en vooral voor om berichten te tonen die betrokkenheid opleveren en mensen langer op het platform houden. “Maar Facebooks eigen onderzoek toont dat inhoud die haatdragend, verdelend of polariserend is, mensen makkelijker aanzet tot woede: mensen op stang jagen is gemakkelijker dan andere emoties bij hen op te wekken”, zei klokkenluider Frances Haugen onlangs aan de Wall Street Journal. “Facebook heeft ingezien dat als ze het algoritme veiliger maken, mensen minder tijd op de site doorbrengen, op minder advertenties klikken en het minder geld oplevert.”

2. Niet alleen op Facebook, Whatsapp en Instagram vallen dingen te ontdekken, merkten velen opeens op. Ze maakten er hun ‘beste avond ooit’ van. De lokale bibliotheek is waarschijnlijk nog open, dacht de ene. Netflix ontving anderen dan weer met open armen zodat nog meer zieltjes voor het hyperpopulaire Squid Game te winnen. En wie nog niet genoeg had van al die coronawandelingen, ging met een podcast in de oren nog maar eens een frisse neus ophalen.

When Instagram & Facebook are down. pic.twitter.com/mVFlVOOCOC — Netflix (@netflix) 4 oktober 2021

3. De storing gaf ons de kans om ook eens andere sociale media te ontdekken. Bij Twitter kon de pret niet op: “hello literally everyone”, zei de sociaalnetwerksite op - je raadt het - Twitter. Al snel na het begin van de panne begonnen de hashtags #facebookdown, #instagramdown en #whatsappdown te trenden op het platform. Ook bij Reddit kwamen opvallend meer gebruikers inspirerende quotes posten en passief agressieve comments plaatsen.

hello literally everyone — Twitter (@Twitter) 4 oktober 2021

4. Toch tijdens die zes uren ging onze geestelijke gezondheid er even op vooruit. Uit een gelekt rapport van Facebook zelf blijkt dat Instagram bij veel tieners - vooral meisjes - de ontevredenheid over hun eigen lichaam doet toenemen, wat op zijn beurt weer gevolgen heeft voor hun geestelijke gezondheid. “Voor een op de drie tienermeisjes met een negatief zelfbeeld maken wij de problemen erger”, zo citeerde de WSJ uit een presentatie over het onderzoek dat Instagram (eigendom van Facebook) daar zelf naar deed.

5. Tot slot hoefden een horde Instagram-volgers eindelijk eens niet mee te genieten van wat er op je bord lag. #foodpicsout