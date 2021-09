Beste antivaxer, u zult besmet worden, u gaat voor de bijl

Elk weekend schrijft Joël De Ceulaer een licht satirisch getinte brief aan de (m/v/x) van de week. Hier kunt u die brief lezen of beluisteren.

Beste antivaxer

Laat deze brief voor de verandering maar eens beginnen met oprechte complimenten. U hebt vandaag, en hopelijk ook op al die andere dagen, de juiste krant gekozen – de krant die op haar beurt ook altijd voor ú zal kiezen. Tot op zekere hoogte, toch.

Mocht u dinsdag het redactionele standpunt van De Tijd hebben gelezen, dan weet u nu waarover ik het heb. Daarin bestond men het om te suggereren dat u straks, als u in het ziekenhuis belandt, zelf maar moet opdraaien voor de kosten van uw behandeling. Door de prik te weigeren, neemt u een domme beslissing – en daarom laat die krant u vallen.

Op zich is dat niet eigenaardig: De Tijd is het laatste verzuilde dagblad van Vlaanderen, dat naar de wereld kijkt door de bril van zakenman en werkgever en de langzame sloop van onze sociale zekerheid niet ongunstig gezind is. Bij De Morgen is de tijd dat wij door de bril van ’t Syndicaat naar de wereld keken, allang vervlogen: de laatste keer dat Rudy De Leeuw als vakbondsbaas met onze hoofdredactie ging eten – “om eens na te gaan wat we voor elkaar kunnen betekenen” – is hij beduusd en licht snikkend huiswaarts gesjokt. Toch blijven wij als krant ons sociale systeem hoog in het vaandel voeren.

Carbon

Nu is het wel zo, dat moet worden toegegeven, dat onze collega’s van De Tijd alles doen om hun medische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Qua verplichte lunchactiviteit voorziet het arbeidscontract de keuze tussen 10 kilometer joggen met Chet Baker in de koptelefoon of een halfuur fanatiek fietsen op een uit carbon vervaardigd rijwiel. Bij De Morgen daarentegen rusten wij ’s middags doorgaans uit met een zak geribbelde chips en een aflevering van Curb your Enthusiasm. Mocht een gezonde levensstijl hier vereist zijn, dan was het morgenvroeg al verzamelen geblazen voor een collectief ontslag.

Maar goed: ongezond leven is een mensenrecht. Voor de roker, de snoeper, de junkie en de alpinist – en ja, ook voor u, de antivaxer. Als u hulp behoeft, zullen wij u die bieden, tegen courante terugbetalingstarieven. Wij staan daarvoor met plezier een deel van ons loon af. Mocht men u in een coma moeten brengen en kunstmatig beademen, dan hopen wij dat de intubatiebuis van goede kwaliteit is – het mag iets kosten. In een noodgeval zijn we graag bereid om geld in te zamelen voor extra liters zuurstof. Als De Tijd het niet voor het zeggen krijgt, hoeft u niets te vrezen. Leve de solidariteit!

Bunker

En toch verdient u ook een strenge reprimande. Hoe kunt u in hemelsnaam zo dwaas en onnozel en onvoorzichtig zijn om u niet te laten vaccineren tegen covid? Als u dat niet doet, staat uw lot nu al in steen gebeiteld: u zúlt besmet worden – u moet kiezen tussen het virus en het vaccin. Tenzij u helemaal alleen in een ondergrondse bunker leeft, met mondvoorraad en drank voor de komende vijf jaar, gaat u voor de bijl. En talloze experts kunnen u uitleggen dat het virus oneindig veel gevaarlijker is dan het vaccin. U moet dus hopen – gokken, zeg maar – dat het nog zal meevallen als het virus u te pakken krijgt. En dat u, als u zelf boft, geen zwakkere geliefden aansteekt en wél het ziekenhuis injaagt.

Ik ken u goed, dat weet u. Wij hebben elkaar al vaak ontmoet. Soms neemt u de gedaante aan van de groene jongen (m/v/x) die ‘geen vuiligheid’ in zijn lijf wil laten spuiten, soms bent u de wat rechtsige burger die de overheid niet vertrouwt, soms bent u een vunzige antisemiet die gelooft dat de Joden de farmaceutische industrie gebruiken om de wereld te vergiftigen, verknechten en onder algehele controle te brengen. Maar evengoed bent u soms gewoon naïef en laat u zich beetnemen door dwarsdenkers die tegen de consensus ingaan en in uw ogen de nieuwe Galilei’s zijn. En het klopt dat heel wat genieën miskend werden, maar niet iedereen die miskend wordt is een genie. Zoals veel gynaecologen een auto hebben, maar de meeste automobilisten daarom nog geen gynaecoloog zijn.

Kletspraat

Uw verdediging ken ik ook al. U bent geen antivaxer, máár. Dit vaccin kwam te snel, we kennen de langetermijngevolgen niet, enzovoort, enzoverder. Allemaal onzin en perfect te weerleggen, maar misschien luistert u liever naar die dwaze Jeff Hoeyberghs, of naar mijn oude maat Alain Grootaers – die ik altijd een warm hart zal toedragen, maar die in zijn column in ’t Pallieterke tegenwoordig totaal bezopen kletspraat ten berde brengt. Ik zie een grote toekomst voor die twee weggelegd, maar dan wel als komisch duo in ’t Wit Paard, met Peter Van den Begin op de bombardon en de Hollandse wappie Willem Engel die af toe en een dansje komt placeren. Lachen!

Ze zeggen mij dat een brief als deze alleen maar contraproductief zal werken, maar dat geloof ik niet. Ik schrijf dit met liefde en bezorgdheid. U hebt nog tot 10 september. Laat uzelf alstublieft vaccineren. Nu! Vandaag! Meteen! Wie gokt en verliest, komen we straks in het ziekenhuis elke dag een stukje uit De Tijd voorlezen. Red uzelf!

Met immune groeten,

Joël De Ceulaer, senior writer