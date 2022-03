Besparing kost elk jaar 200 euro per kind: Gezinsbond wil dat kindergeld weer geïndexeerd wordt

Stijgende energieprijzen, de winkelkar die almaar duurder wordt... Voor gezinnen is het dezer dagen sowieso steeds lastiger om de facturen betaald te krijgen. Maar daar komt nu nog bij dat de besparingen op het kindergeld, het zogenaamde Groeipakket, een gezin elk jaar ook honderden euro’s kost.

Bij de overdracht van het kindergeld van de federale overheid naar de gemeenschappen in 2019 besloot de Vlaamse regering om de kinderbijslag niet meer te linken aan de index, maar te werken met een vaste verhoging van 2 procent per jaar. “Op dat moment was de inflatie lager dan 2 procent en zo wilde Vlaanderen iets extra’s doen”, zegt Yves Coemans, beleidsmedewerker bij de studiedienst van de Gezinsbond. Maar in september vorig jaar besliste minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) om die 2 procent terug te schroeven naar 1 procent, een pure besparingsoperatie.

“Onder andere deze beslissing zet de begroting van gezinnen danig onder druk”, gaat Coemans verder. “De inflatie steeg in februari naar 8,04 procent. Daardoor dekt het basisbedrag van het Groeipakket – 170 euro – nu nog maar 45 procent van de maandelijkse minimumkost per kind, drie jaar geleden was dat nog bijna 50 procent. Voor gezinnen betekent dat een minimale extra kost van 208 euro per jaar per kind.”

In het licht van de huidige economische omstandigheden vindt de Gezinsbond dit onverdedigbaar. “De energiekosten schieten door naar historische waarden als gevolg van een stijgende vraag bij de heropleving van de industrie na corona en de oorlog in Oekraïne. De irrationele gasprijzen hebben rechtstreeks gevolgen voor de energiefactuur van heel wat gezinnen.”

In Brussel en Wallonië is de kinderbijslag intussen wel nog gelinkt aan de index, ook na de overdracht van deze bevoegdheid. En daardoor ziet het er zelfs naar uit dat het basisbedrag aan kindergeld daar snel hoger zal komen te liggen dan in Vlaanderen.

Overleg met minister Beke

De Gezinsbond wil dat de Vlaamse regering ingrijpt. “We willen dat ze alle niet-indexeringen van de voorbije jaren in het Groeipakket ongedaan maakt en dat er snel werk gemaakt wordt van leeftijdstoeslagen. Zo zou minstens de helft van de toenemende kosten voor ouder wordende kinderen ook gedekt moeten worden.”

Bij de Gezinsbond hebben ze becijferd hoeveel de minimumkost is voor de opvoeding van een kind: voor kinderen jonger dan 6 jaar is dat 374 euro, van 6 tot 12 jaar 484 euro en van 12 tot 18 loopt het op tot 712 euro. Toch zijn er in Vlaanderen geen leeftijdstoeslagen: alle kinderen krijgen 170 euro, of ze nu vijf of vijftien jaar zijn. “Zulke toeslagen bestaan wel in Brussel”, weet Coemans. “Die zijn daar nu nog vrij beperkt, maar het is belangrijk dat ze er al zijn. Zo kunnen ze in de toekomst eenvoudig opgetrokken worden.”

Ook hier pleit de Gezinsbond ervoor dat de helft van de kosten gedekt zou worden door het Groeipakket. “In een ideale wereld is dat het volledige bedrag, maar we begrijpen dat dat een te hoge budgettaire kost zou zijn. En toch zou het niet zo'n slechte maatregel zijn. Uit onderzoek is gebleken dat slechts 10 procent van de kinderbijslag wordt opgespaard, de rest wordt uitgegeven aan kosten voor de kinderen. Dat is zo ook weer een stimulans voor de Vlaamse economie”, besluit Coemans.

Minister Beke laat via zijn woordvoerder weten dat hij zich zorgen maakt over het effect van de sterk stijgende prijzen op het gezinsbudget, in het bijzonder voor mensen uit de lagere inkomenscategorieën. “We zullen samen met de collega’s in de regering bekijken hoe we er budgettair voor staan en of we hier prioriteit aan kunnen geven”, klinkt het.