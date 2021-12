Besmettingen stijgen voor het eerst in een maand, maandag nieuwe piek met meer dan 13.000 gevallen: dit zijn de meest recente coronacijfers

De vijfde golf, gedreven door omikron, lijkt daarmee nu ook echt begonnen, ook in de Sciensanocijfers. Voorlopig gaat het om een erg beperkte stijging op nationaal vlak, en tegenover het gemiddelde van een week geleden nog altijd om een daling. Maar het gemiddelde van 6.446 besmettingen is wel al meer dan het gemiddelde dat gisteren werd gemeld, 6.202.

In het gemiddelde is bovendien het dagcijfer van afgelopen maandag nog niet opgenomen, aangezien dat niet volledig is. Voorlopig staan daar 13.090 besmettingen in de tabellen, een cijfer dat nog licht zal oplopen richting 14.000 en morgen het gemiddelde opnieuw naar meer dan 7.000 zal brengen. Van die 13.090 kwamen er 2.046 uit Brussel, nu al het hoogste dagcijfer sinds de piek van de tweede golf in het najaar van 2020.

Het laatste volledige dagcijfer, zondag 26 december, is voor het eerst sinds lang hoger dan dezelfde dag een week eerder. Daar speelt wel zaterdag 25 december een rol, toen er net minder positieve testen waren.

In Brussel en bij de twintigers is er wel al een duidelijke stijging tegenover een week geleden te zien: in de hoofdstad kwamen er 11 procent meer besmettingen bij, net als bij de twintigers in heel het land.

Het gemiddeld aantal testen nam verder af, tot onder de 64.000 per dag.

Doordat er minder wordt getest, en er toch meer testen positief blijken te zijn, is de daling van de positiviteitsratio gestopt en zijn er weer lichte stijgingen tot gemiddeld 11 procent. De meest recente, nog niet volledige data, wijzen op nog fors hogere toenames: van de testen die dinsdag werden afgenomen en nu al bekend zijn, is voorlopig liefst 18 procent positief.

Ziekenhuizen

In de ziekenhuizen gaat de daling van het aantal patiënten wel verder. Tussen 23 en 29 december werden dagelijks gemiddeld 132 mensen in het ziekenhuis opgenomen, een daling met 20 procent.

Sinds het begin van de pandemie zijn in ons land 96.440 mensen in het ziekenhuis beland ten gevolge van een coronabesmetting.

Op dit moment liggen er 1.870 mensen in het ziekenhuis (-19 procent), van wie er 566 intensieve verzorging nodig hebben (-18 procent).

Overlijdens

Gemiddeld sterven er nog 31 mensen per dag aan de gevolgen van covid-19, een daling met 16 procent vergeleken met een week eerder. In totaal stierven in ons land al 28.267 mensen aan een coronabesmetting.

Vaccinaties

Het aantal boosterprikken stijgt ondertussen wel verder, ook tijdens deze week tussen kerst en nieuw. In totaal 4.175.345 Belgen kreeg al een derde prik, goed voor 36,2 procent van de bevolking.

In Vlaanderen kregen al bijna 2,7 miljoen inwoners hun boosterprik, of 40,3 procent van de bevolking. Dat is bijna het dubbele van het Brusselse cijfer (21,4) procent. Wallonië vormt de middenmotor met 33,5 procent.

Bekijk hier ook de voortgang van de boostercampagne in uw gemeente: