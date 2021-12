Besmettingen stijgen verder tot gemiddeld 7.000 per dag, toenames van 70 procent en meer in Brussel en bij twintigers

Tussen 21 en 27 december werden dagelijks gemiddeld 7.039 coronabesmettingen gerapporteerd. Dat is een daling met 6 procent tegenover het gemiddelde van een week eerder. Maar tegenover het gemiddelde dat gisteren werd gemeld gaat het wel al om een toename van 9 procent. In totaal werden sinds de start van de pandemie al 2.089.657 besmettingen met Covid-19 vastgesteld.

De omikronvariant is volgens de laatste cijfers verantwoordelijk voor zeker 80 procent van de besmettingen in ons land, wat naar verwachting tot een forse stijging van de besmettingen zal leiden. De eerste tekenen daarvan worden nu dus al zichtbaar. Op dinsdag zijn voorlopig al zo’n 13.000 besmettingen geregistreerd, terwijl dat cijfer nog niet volledig is. Woensdag gaan we waarschijnlijk over de 15.000 besmettingen. Maandag waren er ook al meer dan 13.000 besmettingen.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal nieuwe besmettingen niet meer elke dag lager is dan de week ervoor. Zowel op zondag als op maandag ligt het aantal hoger. Op zondag 26 december werden 4.554 besmettingen opgetekend, een week eerder waren dat er maar 2.840. En op maandag 27 december is sprake van 13.233 besmettingen, terwijl dat er een week eerder 9.093 waren.

Tegenover een week geleden stijgen de besmettingen nu vooral in Brussel (+29 procent) en Vlaams-Brabant (+15 procent). In Brussel is er in elk leeftijdsgroep een toename, behalve bij de 0- tot 9-jarigen.

Bij de twintigers is er in elke provincie al een stijging (nationaal bekeken +34 procent), behalve in Henegouwen. In Brussel, Vlaams- en Waals-Brabant gaat het zelfs om stijgingen van 70 procent en meer.

Testen

In diezelfde periode werden dagelijks gemiddeld 64.898 testen afgenomen, een daling met 10 procent.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio tussen 21 en 27 december bedroeg 11,8 procent, een zeer lichte daling met 0,3 procent. De positiviteitsratio op basis van de dagcijfers ligt een pak hoger: op 18,99 procent.

Het reproductiegetal klokt af op 0,91 en dat is 0,14 procent hoger dan de zeven dagen ervoor.

Ziekenhuisopnames

Het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames daalt verder. Tussen 24 en 30 december werden dagelijks gemiddeld 134 mensen in het ziekenhuis opgenomen, een daling met 15 procent. Gisteren was nog sprake van een daling met 20 procent. We zitten daarmee weer op het niveau van de eerste maanden van het jaar, voor de uitbraak van de deltagolf.

Sinds het begin van de pandemie zijn in ons land 96.603 mensen in het ziekenhuis beland ten gevolge van een coronabesmetting.

Op dit moment liggen er 1.812 mensen in het ziekenhuis (-18 procent), van wie er 536 intensieve verzorging nodig hebben (-19 procent).

Overlijdens

Gemiddeld stierven tussen 21 en 27 december nog 30 mensen per dag aan de gevolgen van Covid-19 en ook hier gaat het om een daling (-16 procent) vergeleken met een week eerder. In totaal stierven in ons land al 28.308 mensen aan een coronabesmetting.

Vaccinaties

Van alle Belgen hebben 8.906.949 mensen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19 gekregen. 8.796.387 mensen zijn al volledig gevaccineerd. Dat is 76 procent van de volledige bevolking. 4.259.813 mensen kregen al een derde prik. Dat is 37 procent van de volledige bevolking.

In Vlaanderen zijn 5.434.040 inwoners minstens deels gevaccineerd, dat is 81,68 procent van de volledige bevolking. 5.394.611 onder hen zijn volledig ingeënt, of 81,08 procent van de volledige bevolking. 2.740.647 Vlamingen (41,19 procent) kregen een boosterprik.