Besmettingen stijgen verder bij twintigers en in Brussel: dit zijn de meest recente coronacijfers

Door de omikronvariant, die besmettelijker maar waarschijnlijk minder ziekmakend is, wordt al een tijd verwacht dat de infecties in België na de daling van de vierde golf opnieuw zullen gaan stijgen. Dat keerpunt lijkt nu aangebroken, nu omikron al 77 procent van alle besmettingen uitmaakt.

Het weekgemiddelde in besmettingen daalt nog tegenover het gemiddelde van een week geleden, maar die daling vertraagt wel en zal de komende dagen opnieuw een stijging worden. In de week vanaf 19 tot en met 25 december kwamen er dagelijks gemiddeld 6.199 bevestigde besmettingen bij (-25 procent op weekbasis). Op basis van de voorlopige cijfers tot en met 26 december er al bij geteld, gaan we morgen echter opnieuw naar een gemiddelde van 6.440.

In de dagcijfers zien we op zaterdag 25 december, een feestdag, nog fors minder positieve gevallen dan op zaterdag 18 december. Het nog niet volledig aantal besmettingen op zondag 26 december ligt voorlopig op 4.528, fors meer dan de 2.840 van zondag 19 december.

Bij de twintigers is er nu al een stijging te zien tegenover een week geleden: het aantal infecties neemt er nu met 4 procent toe. De grootste dalingen zien we bij de jonge kinderen, aangezien er bij hen veel minder wordt getest door de vakantieperiode.

Regionaal bekeken stijgen de besmettingen op dit moment enkel al in Brussel, waar het gaat om een toename met 2,4 procent. In Vlaams-Brabant zien we bovendien een veel lichtere daling dan in de andere provincies: -11,1 procent. Elders gaat het voorlopig nog om dalingen van 30 procent en meer.

Test en positiviteitsratio

Het aantal tests nam met 13 procent af tot gemiddeld 64.400 per dag.

De positiviteitsratio is opnieuw toegenomen tegenover de voorbije dagen opnieuw en ligt nu op 11 procent. Van alle 100 testen zijn er dus gemiddeld 11 positief.

Ziekenhuizen

Er liggen nu 1.903 coronapatiënten in de ziekenhuizen, een daling van 22 procent tegenover een week geleden. Op de afdelingen intensieve zorg nam het aantal af tot 581, een daling van 18 procent.

In de voorbije zeven dagen waren er per dag gemiddeld 135 ziekenhuisopnames van coronapatiënten. Het gaat hier eveneens om een daling met 22 procent in vergelijking met de week ervoor.

Overlijdens

Gemiddeld kwamen er tussen 19 en 25 december 33 mensen om het leven na een covid-infectie, een daling met 11 procent tegenover een week eerder.

Vaccinaties

Bijna 4,1 miljoen Belgen kregen ondertussen hun boosterprik, goed voor 35,6 procent van de bevolking.

In Vlaanderen kregen al meer dan 2,6 miljoen inwoners de boosterprik, of 39,6 procent van de bevolking. In Wallonië is dat 32,9 procent, in Brussel 20,8 procent.