Besmettingen stijgen met 110 procent in West-Vlaanderen, ook ziekenhuisopnames gaan omhoog: dit zijn de recentste coronacijfers

In de periode tussen 9 en 15 september werden elke dag gemiddeld 3.010 nieuwe besmettingen geregistreerd, bijna de helft meer (+46 procent) dan in de week ervoor. Al 1.289.033 mensen raakten besmet met het virus in ons land. Het reproductiegetal steeg tot 1,21. Een cijfer boven 1 betekent dat de epidemie aan kracht wint.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we elke dag steeds meer besmettingen dan op diezelfde dag een week ervoor. Afgelopen vrijdag werden voor het eerst sinds 3 mei weer meer dan 4.000 besmettingen op een dag geregistreerd.

De grootste stijging situeert zich in West-Vlaanderen, waar de besmettingen nu met liefst 110 procent zijn toegenomen tegenover een week eerder. In Limburg kwamen er 72 procent meer besmettingen bij. Beide provincies bevonden zich wel nog op een laag niveau, maar halen de andere provincies nu in sneltempo in.

Tussen 9 en 15 september werden er 48.400 tests per dag afgenomen, een stijging met 9 procent.

De positiviteitsratio is daarmee gestegen tot 6,4 procent. Dat wil zeggen dat van elke 100 tests er gemiddeld 6,4 positief zijn, het hoogste cijfer sinds begin mei.

Ziekenhuisopnames

De stijgingen in besmettingen vertalen zich ondertussen ook in de ziekenhuizen. Tussen 12 en 18 oktober werden elke dag gemiddeld 73,3 Covid-patiënten opgenomen in het ziekenhuis, een stijging met 29 procent in vergelijking met de zeven dagen ervoor.

In totaal liggen er op dit moment 914 Covid-patiënten in het ziekenhuis (+23 procent), van wie 229 op de intensieve zorg (+16 procent).

Overlijdens

Het aantal mensen dat tussen 9 en 15 september stierf aan de gevolgen van Covid-19 steeg met 14 procent, tot gemiddeld 10,7 per dag. In totaal kwamen al 25.780 mensen om het leven.

Vaccinaties

Bijna 8,7 miljoen Belgen of 75 procent van de bevolking kreeg ondertussen al minstens één coronaprik. Ruim 8,5 miljoen of 74 procent is volledig gevaccineerd. Iets meer dan 400.000 mensen kregen ook al een boosterprik.

Binnen de regio’s blijven er grote verschillen. In Vlaanderen is bijna 80 procent volledig gevaccineerd en kreeg bijna 5 procent een extra prik, in Brussel is dat laatste bij nog maar 0,9 procent van de bevolking het geval.

Bekijk hier ook de vaccinatiecijfers uit uw gemeente: