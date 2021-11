Besmettingen stijgen 35 procent bij zestigers, hospitalisaties 62 procent in Limburg: de nieuwste coronacijfers

Tussen zaterdag 6 en vrijdag 12 november werden er elke dag gemiddeld 9.998 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, een stijging van 27 procent in vergelijking met een week eerder. Vorige week doken we even over de drempel van 10.000 besmettingen per dag, de tijdelijke daling komt er door de feestdag van 11 november.

Het reproductiegetal is 1,16. Wanneer het getal hoger is dan 1, betekent dit dat het virus zich steeds sneller verspreidt.

Als we de dagcijfers bekijken, zien we het hoogste aantal besmettingen op maandag 8 november. Toen werden er liefst 15.210 positieve stalen afgenomen. Ook op vrijdag 12 november waren er meer dan 13.500 positieve testen, terwijl het er een dag eerder, op 11 november, veel minder waren door de feestdag van Wapenstilstand.

Het gemiddeld aantal testen nam afgelopen week ook toe, maar slechts met 6 procent. De positiviteitsratio steeg daardoor verder door en ligt nu al op 13,3 procent. Dat betekent dat van elke 100 testen die er worden uitgevoerd, er gemiddeld 13,3 positief zijn, een teken dat het werkelijke aantal besmettingen nog een onderschatting is. Tijdens de piek van de derde golf bleef de positiviteitsratio nog beperkt tot 10 procent.

De grootste stijgingen in de besmettingen vallen waar te nemen bij de actieve bevolking: zo kwamen er bij de dertigers 33 procent besmettingen bij en kennen zij zowel absoluut als relatief het hoogste aantal besmettingen per dag. De zestigers kenden met 35 procent dan weer de grootste toename.

Na een tijdelijke dip door de herfstvakantie nemen ook de besmettingen bij de kinderen en tieners weer toe. Elke dag testen zo’n duizend 0- tot 9-jarigen positief, en bijna 1.200 tieners. De negentigers zijn de enige leeftijdsgroep met een stabiel cijfer, en ook de tachtigers kenden een toename van ‘slechts’ 13 procent. Mogelijk heeft de boosterprik bij hen al een positief effect.

Verdeeld over de provincies kent Vlaanderen nog steeds de grootste toenames, met Oost-Vlaanderen als uitschieter: daar kwamen er afgelopen week net geen 50 procent meer besmettingen bij dan een week eerder. Ook het al zwaar getroffen West-Vlaanderen kent een toename van nog eens 37 procent. In Vlaams-Brabant kwamen er 29 procent meer besmettingen bij, in Antwerpen en Limburg ongeveer 23 procent.

Aan de overkant van de taalgrens kent Luik de kleinste toename, met 3,4 procent. Namen stijgt het felst: +33,9 procent.

Ziekenhuisopnames

Belangrijker nog dan de besmettingen, is dat ook de ziekenhuisopnames hun stijging verder zetten. Tussen 8 en 15 november kwamen er elke dag gemiddeld 234 nieuwe patiënten met covid-19 bij, 28 procent meer dan een week eerder.

Ook hier zien we grote regionale verschillen, gaande van een stijging van 62 procent in Limburg, tot een daling van 3 procent in Brussel. In West-Vlaanderen moeten elke dag 40 patiënten worden opgenomen, wat afgezet tegen het inwoneraantal bijna dubbel zo hoog is als in pakweg Brussel.

In totaal liggen er nu 2.648 covid-patiënten in de Belgische ziekenhuizen, waarvan 533 op de afdelingen intensieve zorg. Voor beide parameters gaat het om een toename van 28 procent. Op de piek van de derde golf lagen er meer dan 3.200 patiënten in het ziekenhuis, waarvan ongeveer 950 op intensieve zorg. Door de bescherming van de vaccins belanden nu dan ook veel minder ziekenhuispatiënten op intensieve zorg.

Procentueel gezien is de bezettingen op intensieve zorg in elke regio ongeveer gelijk; zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië is ongeveer 27 procent van alle theoretisch beschikbare bedden bezet. In de praktijk zijn echter 136 van de 2.000 ic-bedden niet beschikbaar door personeelstekort. Ook 1.750 gewone bedden zijn niet beschikbaar omdat ze door personeelsuitval niet bemand kunnen worden.

In West-Vlaanderen, Limburg en Luik is de situatie het nijpendst: daar is 30 procent van alle ic-bedden bezet met covid-patiënten, bovenop de patiënten die gewone intensieve zorg nodig hebben. Met 432 bezette ziekenhuisbedden in West-Vlaanderen en 363 in Luik zijn beide provincies bovendien al over de piek van de derde golf gegaan.

Door de felle stijgingen is gisteren beslist dat de Belgische ziekenhuizen vanaf eind deze week moeten opschalen naar fase 1B, wat betekent dat ze 50 procent van alle bedden moeten voorbehouden voor covid-patiënten. Tot nu toe is dat nog 33 procent.

Overlijdens

Ook de overlijdens tot slot namen met 27 procent toe: elke dag sterven er nu gemiddeld 27 mensen met covid-19. Tijdens de piek van de derde golf ging het nog om bijna 44 overlijdens per dag. In totaal vielen er al 26.390 overlijdens te betreuren.

In Vlaanderen gaat het om gemiddeld 11,7 overlijdens per dag, in Wallonië om 10,9, en in Brussel om 4,1.