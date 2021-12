Besmettingen laten eerste stijging zien bij twintigers en in Brussel: dit zijn de meest recente coronacijfers

Tussen 18 en 24 december werden dagelijks gemiddeld 6.471 besmettingen vastgesteld, een daling met een kwart tegenover een week eerder. Het reproductiegetal klokt af op 0,81, wat betekent dat de epidemie nog in kracht afneemt. In totaal raakten sinds de start van de pandemie al 2,1 miljoen mensen besmet met covid-19.

Wanneer we de dagcijfers van dezelfde periode bekijken, zien we op elke dag van de week nog fors minder besmettingen dan op dezelfde dag een week eerder.

In diezelfde periode werden dagelijks gemiddeld 69.300 testen afgenomen, een daling met 8 procent. De positiviteitsratio bedraagt 10,8 procent.

De omikronvariant maakt nu 60 procent van de besmettingen uit in België, wat naar verwachting tot een forse stijging van de besmettingen zal leiden. Wanneer we de besmettingscijfer per leeftijdsgroep opsplitsen, is er al een eerste, voorlopig nog erg lichte, stijging te zien: bij de twintigers komen er nu 3 procent meer infecties bij dan een week geleden. De grootste dalingen zijn er nog bij de jonge kinderen en tieners, veroorzaakt door de sluiting van het onderwijs, en bij de zestigers en zeventigers. Mogelijk speelt de recente uitrol van de boostercampagne in die leeftijdsgroepen een rol.

Ook regionaal opgesplitst valt op dat alle provincies nog dalende besmettingscijfers laten optekenen, behalve Brussel, waar er 3,5 procent meer besmettingen worden opgetekend dan een week geleden. Ook in de omliggende provincies Vlaams- en Waals-Brabant is de daling kleiner dan in de andere provincies:

Ziekenhuisopnames

Het aantal ziekenhuisopnames daalt wel nog overal verder. Tussen 21 en 27 december werden dagelijks gemiddeld bijna 136 mensen in het ziekenhuis opgenomen, een daling met 29 procent.

Op dit moment liggen er 1.959 mensen in het ziekenhuis (-26 procent), van wie er 613 intensieve verzorging nodig hebben (-16 procent).

Overlijdens

Dagelijks sterven nog gemiddeld 36 mensen aan de gevolgen van COVID-19, een daling met 8 procent in vergelijking met een week eerder. In totaal stierven in ons land al 28.200 mensen aan een coronabesmetting.

Vaccinaties

Intussen hebben ruim 4 miljoen Belgen al een boosterprik gekregen, wat overeenkomt met 35 procent van de volledige bevolking.

In Vlaanderen zijn 2,6 miljoen mensen gevaccineerd met een boosterprik, goed voor 39 procent van de bevolking. In Wallonië is 32,4 procent geboosterd, in Brussel 20,4 procent.