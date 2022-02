Besmettingen en ziekenhuisopnames dalen, overlijdens nemen toe: dit zijn de recentste coronacijfers

Het aantal geregistreerde besmettingen daalde in de periode van 30 januari tot 5 februari sterk, met 41 procent, tot gemiddeld 27.298 per dag.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal nieuwe besmettingen de laatste week van het overzicht lager liggen dan een week eerder.

In werkelijkheid ligt het aantal nieuwe besmettingen naar schatting drie tot vijf keer hoger dan de vastgestelde aantallen.

Testen

Het aantal tests daalde in de periode van 30 januari tot 5 februari met 30 procent, tot 78.050 per dag. Over de hele pandemie werden inmiddels 30.838.614 testen uitgevoerd.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio is tussen 30 januari en 5 februari gestegen naar 39,5 procent. Dat is een daling van 6,1 procent ten opzichte van de week ervoor.

Het reproductiegetal gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames is gezakt onder 1. Dat betekent dat de epidemie aan kracht verliest.

Ziekenhuisopnames

Tussen 2 en 8 februari werden per dag gemiddeld 324 mensen opgenomen in het ziekenhuis vanwege Covid-19. Dat is 11 procent minder op weekbasis.

Op dit moment liggen in de Belgische ziekenhuizen nog 4.188 patiënten met en voor Covid-19, een stijging met 2 procent. Op de afdelingen intensieve zorg zijn dat er 431 (+ 4 procent).

Overlijdens

In de zeven dagen van 30 januari tot en met 5 februari waren er elke dag gemiddeld 39 overlijdens, een stijging met 30 procent. Afgelopen vrijdag piekte het aantal overlijdens op 53. Het is van de vierde golf, eind november en begin december, geleden dat voor die parameter nog zulke hoge cijfers werden opgetekend.

Sinds het begin van de pandemie stierven in ons land 29.429 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting.

Vaccinaties

9.158.621 Belgen kregen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19. 8.884.933 mensen zijn al volledig gevaccineerd, of 77 procent van de volledige bevolking. 6.642.374 Belgen hebben al een boosterprik van het coronavaccin gekregen. Dat komt overeen met 58 procent van de bevolking.

In Vlaanderen zijn 5.623.732 inwoners minstens deels gevaccineerd: 84,5 procent van de volledige bevolking. 5.439.011 onder hen zijn volledig ingeënt: 81,7 procent van de hele bevolking. 4.326.994 Vlamingen kregen al een boosterprik, of 65 procent van de volledige bevolking.