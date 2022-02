Besmettingen dalen verder, ziekenhuisopnames lijken te stabiliseren: dit zijn de jongste coronacijfers

Van 23 tot 29 januari werden per dag gemiddeld 46.481 besmettingen met het virus geregistreerd. Dat is een daling met 6 procent in vergelijking met de zevendaagse periode van een week eerder. In 99 procent van de gevallen gaat het om een infectie met de omikronvariant. Het reproductiegetal bedraagt 1,06. Bij een cijfer hoger dan 1 neemt de epidemie in kracht toe.

Wanneer we de laatste geconsolideerde dagcijfers bekijken, zien we telkens een lager aantal positieve testen dan op dezelfde dag een week eerder. Ook de voorlopige cijfers van afgelopen zondag en maandag tonen goed nieuws. Het lijkt er dan ook op dat maandag 24 januari de voorlopige piek in de dagcijfers zal blijven, met toen meer dan 75.000 geregistreerde besmettingen.

De besmettingen dalen voorlopig wel enkel bij de jongste leeftijdsgroepen van 0 tot 39 jaar. Bij de oudere bevolking, vooral vanaf 60 jaar, is er wel nog een stijging te zien, al vertraagt die ook daar de laatste dagen.

De grootste dalingen worden waargenomen in Vlaanderen en Brussel, met West-Vlaanderen als uitschieter: daar dalen de besmettingen met net geen 20 procent. Luxemburg kent nog de grootste stijging, met bijna 27 procent.

Tests

Afgelopen week werden per dag gemiddeld meer dan 112.000 tests afgenomen, 2 procent minder dan een week ervoor.

De positiviteitsratio bedroeg 45,5 procent, wat ook een erg lichte daling is tegenover de voorbije dagen.

Ziekenhuizen

Het aantal ziekenhuisopnames lijkt stilaan te stabiliseren. Van 26 tot 1 februari werden dagelijks gemiddeld 364 patiënten wegens een besmetting opgenomen. Dat is een stijging met 10 procent in vergelijking met de vorige zevendaagse periode, maar een even hoog gemiddelde als de voorbije dagen werd gemeld.

In totaal verblijven op dit moment 4.156 patiënten met Covid-19 in de ziekenhuizen, een toename met 21 procent. Op de afdelingen intensieve zorg liggen 419 patiënten, een stijging van 14 procent.

Overlijdens

Het aantal overlijdens neemt al een hele tijd licht toe. In de periode van 23 tot 29 januari stierven dagelijks gemiddeld 27 mensen, een toename met 3 procent in vergelijking met de voorgaande referentieperiode. De pandemie kostte al 29.083 mensenlevens in ons land.

Vaccinaties

Meer dan 6,5 miljoen Belgen kregen ondertussen een boosterdosis van het coronavaccin toegediend, ofwel net geen 57 procent van de volledige bevolking.

In Vlaanderen kreeg exact 65 procent van de bevolking zijn boosterprik, wat het dubbele is van het Brusselse cijfer (32,3 procent), en ook fors hoger dan in Wallonië (49,7 procent).