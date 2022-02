Besmettingen dalen verder, gemiddeld aantal nieuwe ziekenhuisopnames stabiliseert: bekijk de recentste coronacijfers

Tussen 22 en 28 januari werden dagelijks gemiddeld 47.815 nieuwe corona-infecties vastgesteld. Het is de derde dag op rij dat het gemiddelde daalt. 99 procent van de gevallen wordt momenteel veroorzaakt door de omikronvariant.

De incidentie over de laatste 14 dagen komt op 5.802 uit.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal nieuwe besmettingen op de drie meest recente dagen van het overzicht lager liggen dan een week eerder. Dat is een nieuwe evolutie. De meest recente week heeft wel nog de recorddag van maandag 24 januari in de rangen. Toen werden maar liefst 75.859 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Opgelet: in werkelijkheid ligt het aantal nieuwe besmettingen naar schatting drie tot vijf keer hoger dan de vastgestelde aantallen.

Testen

Tussen 22 en 28 januari werden dagelijks gemiddeld 116.048 testen afgenomen (+6 procent). Dinsdag werd voor de allereerste keer de kaap van 150.000 tests op één dag gerond. Over de hele pandemie genomen werden inmiddels meer dan 30 miljoen tests uitgevoerd.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio is tussen 22 en 28 januari gestegen naar 45,9 procent. Dat is een stijging van 1,7 procent ten opzichte van de week ervoor.

Het reproductiegetal daalt verder: naar 1,08. Dat is een daling van 19 procent. Een getal boven 1 geeft evenwel aan dat de pandemie nog altijd in kracht toeneemt.

Ziekenhuisopnames

Tussen 25 en 31 januari werden dagelijks gemiddeld 363 coronapatiënten gehospitaliseerd, daarmee blijft het getal ongeveer gelijk aan het gemiddelde van gisteren (360) en eergisteren (362). Vorige week waren er enkele piekdagen waarop meer dan 400 mensen werden opgenomen, maar de laatste dateert al van vrijdag.

Momenteel liggen er 4.081 patiënten met corona in het ziekenhuis (+24 procent), van wie er 405 intensieve verzorging nodig hebben (+9 procent). Het is voor het eerst in meer dan een jaar dat de kaap van 4.000 patiënten in de ziekenhuizen overschreden wordt.

Overlijdens

Dagelijks overlijden nog altijd 27 mensen aan een Covid-infectie, een toename met 11 procent in vergelijking met een week eerder. Sinds het begin van de pandemie zijn in ons land al 29.052 coronasterfgevallen te betreuren.

Vaccinaties

9.137.084 Belgen kregen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19. Dat is 79,31 procent van de bevolking. 8.866.097 mensen zijn al volledig gevaccineerd of 76,95 procent van de volledige bevolking. 6.537.151 Belgen hebben al een boosterprik van het coronavaccin gekregen. Dat komt overeen met 56,74 procent van de bevolking.

In Vlaanderen zijn 5.609.110 inwoners minstens deels gevaccineerd: 84,31 procent van de volledige bevolking. 5.425.326 onder hen zijn volledig ingeënt: 81,55 procent van de hele bevolking. 4.322.523 Vlamingen kregen al een boosterprik, of 64,97 procent van de volledige bevolking.